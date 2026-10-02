Porsche Carrera: Comparatto e Felipe Baptista lideram primeiro treino livre em Brasília
Marçal Muller, que faz dupla com Gaetano di Mauro, ficou na segunda posição
Matheus Comparatto e Felipe Baptista
Foto de: Jose Mario Dias
A Porsche Cup realiza neste fim de semana a etapa Endurance em Brasília. Nesta sexta-feira o pontapé inicial foi dado, com o primeiro treino livre da Carrera Cup.
A dupla do carro #118 formada por Matheus Comparatto e Felipe Baptista levou a melhor, com 1min55s759. A segunda posição ficou com Marçal Muller e Gaetano di Mauro, a 0s183 dos líderes. Alceu Feldmann e Gui Salas ficaram com o terceiro lugar.
Acompanhe a cobertura do Motorsport.com, com as transmissões da etapa de Brasília.
Resultados
|Pos.
|Nº
|Competidores
|Dif.
|Voltas
|Melhor volta
|Volta nº
|Melhor velocidade
|1
|118
|M. Comparatto / F. Baptista
|00.000
|14
|01:55.759
|10
|170.268 km/h
|2
|544
|M. Müller / G. Di Mauro
|00.183
|14
|01:55.942
|6
|169.999 km/h
|3
|1
|A. Feldmann / G. Salas
|00.266
|12
|01:56.025
|11
|169.877 km/h
|4
|2
|S. Morestoni / M. Machado
|00.421
|13
|01:56.180
|8
|169.651 km/h
|5
|21
|M. Mariotti / R. Martins
|00.479
|13
|01:56.238
|13
|169.566 km/h
|6
|888
|L. Pires / B. Gresse
|00.545
|13
|01:56.304
|12
|169.470 km/h
|7
|3
|C. Mohr / E. Elias
|00.546
|13
|01:56.305
|7
|169.468 km/h
|8
|25
|P. Sousa / G. Osman
|00.582
|13
|01:56.341
|8
|169.416 km/h
|9
|7
|M. Paludo / A. Hellmeister
|00.696
|10
|01:56.455
|10
|169.250 km/h
|10
|31
|S. Malucelli / M. Gomes
|00.732
|13
|01:56.491
|13
|169.198 km/h
|11
|14
|C. Campos / T. Vivacqua
|00.757
|12
|01:56.516
|12
|169.161 km/h
|12
|27
|J. Junior / S. Ramalho
|00.873
|13
|01:56.632
|12
|168.993 km/h
|13
|19
|P. Massa / F. Massa
|00.931
|12
|01:56.690
|12
|168.909 km/h
|14
|8
|A. Feldmann Neto / G. Casagrande
|00.984
|13
|01:56.743
|13
|168.832 km/h
|15
|77
|F. Horta / W. Freire
|01.196
|13
|01:56.955
|6
|168.526 km/h
|16
|17
|M. Regadas / F. Drugovich
|01.246
|14
|01:57.005
|13
|168.454 km/h
|17
|29
|R. Mello / P. Boesel
|01.711
|14
|01:57.470
|14
|167.788 km/h
|18
|33
|B. Campos / N. Costa
|01.716
|15
|01:57.475
|15
|167.780 km/h
|19
|70
|L. Salles / R. Suzuki
|01.987
|13
|01:57.746
|13
|167.394 km/h
|20
|51
|I. Salmen / G. Petecof
|02.037
|12
|01:57.796
|12
|167.323 km/h
|21
|12
|M. Pisani / R. Guerra
|02.468
|15
|01:58.227
|15
|166.713 km/h
|22
|549
|M. Delara / D. Dino
|02.661
|10
|01:58.420
|10
|166.441 km/h
|23
|80
|R. Ziemkiewicz / N. Piquet Jr.
|02.708
|12
|01:58.467
|12
|166.375 km/h
|24
|23
|L. Herrmann / C. Ramos
|02.720
|13
|01:58.479
|12
|166.359 km/h
|25
|39
|L. Souza / B. Bonifacio
|03.072
|14
|01:58.831
|13
|165.866 km/h
|26
|99
|W. Pontes / A. Bassani
|03.096
|15
|01:58.855
|9
|165.832 km/h
|27
|38
|E. Santos / G. Robe
|03.887
|10
|01:59.646
|8
|164.736 km/h
|28
|45
|J. M. Neto / M. Iorio
|04.140
|3
|01:59.899
|2
|164.388 km/h
|29
|15
|L. Sanchez / D. Nunes
|04.150
|14
|01:59.909
|13
|164.375 km/h
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