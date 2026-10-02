Porsche Carrera: Comparatto e Felipe Baptista lideram primeiro treino livre em Brasília

A Porsche Cup realiza neste fim de semana a etapa Endurance em Brasília. Nesta sexta-feira o pontapé inicial foi dado, com o primeiro treino livre da Carrera Cup.

A dupla do carro #118 formada por Matheus Comparatto e Felipe Baptista levou a melhor, com 1min55s759. A segunda posição ficou com Marçal Muller e Gaetano di Mauro, a 0s183 dos líderes. Alceu Feldmann e Gui Salas ficaram com o terceiro lugar.

Acompanhe a cobertura do Motorsport.com, com as transmissões da etapa de Brasília.

Resultados

Pos. Nº Competidores Dif. Voltas Melhor volta Volta nº Melhor velocidade 1 118 M. Comparatto / F. Baptista 00.000 14 01:55.759 10 170.268 km/h 2 544 M. Müller / G. Di Mauro 00.183 14 01:55.942 6 169.999 km/h 3 1 A. Feldmann / G. Salas 00.266 12 01:56.025 11 169.877 km/h 4 2 S. Morestoni / M. Machado 00.421 13 01:56.180 8 169.651 km/h 5 21 M. Mariotti / R. Martins 00.479 13 01:56.238 13 169.566 km/h 6 888 L. Pires / B. Gresse 00.545 13 01:56.304 12 169.470 km/h 7 3 C. Mohr / E. Elias 00.546 13 01:56.305 7 169.468 km/h 8 25 P. Sousa / G. Osman 00.582 13 01:56.341 8 169.416 km/h 9 7 M. Paludo / A. Hellmeister 00.696 10 01:56.455 10 169.250 km/h 10 31 S. Malucelli / M. Gomes 00.732 13 01:56.491 13 169.198 km/h 11 14 C. Campos / T. Vivacqua 00.757 12 01:56.516 12 169.161 km/h 12 27 J. Junior / S. Ramalho 00.873 13 01:56.632 12 168.993 km/h 13 19 P. Massa / F. Massa 00.931 12 01:56.690 12 168.909 km/h 14 8 A. Feldmann Neto / G. Casagrande 00.984 13 01:56.743 13 168.832 km/h 15 77 F. Horta / W. Freire 01.196 13 01:56.955 6 168.526 km/h 16 17 M. Regadas / F. Drugovich 01.246 14 01:57.005 13 168.454 km/h 17 29 R. Mello / P. Boesel 01.711 14 01:57.470 14 167.788 km/h 18 33 B. Campos / N. Costa 01.716 15 01:57.475 15 167.780 km/h 19 70 L. Salles / R. Suzuki 01.987 13 01:57.746 13 167.394 km/h 20 51 I. Salmen / G. Petecof 02.037 12 01:57.796 12 167.323 km/h 21 12 M. Pisani / R. Guerra 02.468 15 01:58.227 15 166.713 km/h 22 549 M. Delara / D. Dino 02.661 10 01:58.420 10 166.441 km/h 23 80 R. Ziemkiewicz / N. Piquet Jr. 02.708 12 01:58.467 12 166.375 km/h 24 23 L. Herrmann / C. Ramos 02.720 13 01:58.479 12 166.359 km/h 25 39 L. Souza / B. Bonifacio 03.072 14 01:58.831 13 165.866 km/h 26 99 W. Pontes / A. Bassani 03.096 15 01:58.855 9 165.832 km/h 27 38 E. Santos / G. Robe 03.887 10 01:59.646 8 164.736 km/h 28 45 J. M. Neto / M. Iorio 04.140 3 01:59.899 2 164.388 km/h 29 15 L. Sanchez / D. Nunes 04.150 14 01:59.909 13 164.375 km/h

CÂMARA 'na' F1, Bortoleto sofre, CHANCES de RUSSELL, Colapinto x Norris, CRISE na FERRARI! Isa Ayami

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