Porsche Carrera Cup: Neugebauer voa e conquista pole no Velocitta

A Porsche Carrera Cup realizou na manhã deste sábado o treino que definiu o grid de largada da corrida 1 no Velocitta, segunda etapa do campeonato de 2022.

Werner Neugebauer levou a melhor e conquistou a pole position, ao cravar 1min27s879 durante a superpole, superando em Chris Hahn por pouco mais de quatro décimos.

Na classe Sport, a pole foi de Lucas Salles, largando em sétimo na geral. Na Rookie, Lineu Pires sairá na frente, sendo o 13º no grid.

A corrida 1 da Porsche Carrera Cup acontece ainda neste sábado, às 13h, horário de Brasília.

Grid de largada

Pos Piloto Tempo 1 W. Neugebauer 1min27s879 2 C. Hah 0s403 3 E. Elias 0s470 4 M. Paludo 0s506 5 M. Muller 0s520 6 P. Aguiar 0s608 7 L. Salles 0s779 8 R. Pizii 0s948 9 G. Frangulis 0s992 10 Rodrigo Mello 2s767 11 A. Feldmann 12 R. Ziemkiewicz 13 L. Pires 14 F. Giaffone 15 E. Menossi 16 N. Monteiro 17 S. de Barros 18 B. Campos 19 F. Horta 20 E. Guedes 21 G. Farah 22 P. Sousa 23 J. Barbosa

Veja como foi

