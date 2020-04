A Carrera Cup voltou à pista para fechar o final de semana em Interlagos. Depois da vitória de Nelson Marcondes na GT3 Cup, era hora dos carros 4.0. A categoria fechou o sábado com vitória de Alceu Feldmann.

Relembrando, a Porsche optou por seguir uma determinação das autoridades e, para manter a realização do evento, realizou as provas com portões fechados, limitando o número de pessoas presentes no autódromo devido à pandemia do Covid-19. A segunda corrida do dia teve uma duração de 25 minutos mais uma volta.

Assim como na GT3, na segunda corrida, a Porsche faz uma inversão de grid, sendo que a quantidade de posições invertidas é revelada apenas no pódio, com o vencedor da corrida 1 sorteando um número, que pode ser 6, 7 ou 8. O vencedor da prova 1 da Carrera, Miguel Paludo, também tirou o número seis.

Com isso, as três primeiras fileiras do grid ficaram:

1 Pedro Boesel 2 Alceu Feldman 3 Lico Kaesemodel 4 Werner Neugebauer 5 Enzo Elias 6 Miguel Paludo

As trocas de posições não demoraram muito para começar. Alceu Feldman fez uma ótima largada e já era líder no final do S do Senna, deixando Pedro Boesel em segundo. O pelotão intermediário também estava muito movimentado, com várias disputas.

Na terceira volta, Enzo Elias já estava em segundo, após ultrapassar Pedro Boesel e iniciar a caça ao líder, Alceu Feldmann. Na mesma volta, Rodrigo Mello acabou rodando no S do Senna, mas as imagens da transmissão não deixaram claro que se ele rodou sozinho ou se teria sido tocado.

Passadas quatro voltas, um dos destaques da prova era JP Mauro. Mauro, que havia largado em oitavo, já estava em quarto e à caça de Pedro Boesel, em terceiro. Logo atrás, Paludo e Kaesemodel travavam uma briga própria, com Neugebauer logo atrás.

Rouman Ziemkiewicz não estava em seu melhor final de semana. Após um incidente na primeira prova, o piloto acabou rodando no final da quarta volta, antes da entrada do Mergulho. Por sorte, os demais pilotos que estavam próximos conseguiram desviar, evitando um acidente.

Com 10 minutos de prova, Miguel Paludo começou sua escalada no grid, ultrapassando Kaesemodel e, logo em seguida, JP Mauro, assumindo o quarto lugar. Neste momento, ele começou a travar uma briga indireta com Enzo Elias pela liderança da Carrera Cup. Enquanto tudo acontecia do terceiro lugar para trás, Feldmann e Enzo Elias estavam mais tranquilos, e Paludo começava a atacar Pedro Boesel pelo terceiro lugar.

Na volta 11, a briga mais importante da pista estava mais atrás, entre o 10º, Rodolfo Toni, e o 11º, Fran Lara, que também representava a briga pela vitória da classe Sport. Mas, com a aproximação de Maurizio Billi em 12º, Toni conseguiu se afastar da briga. Luca Seripieri acabou se colocando no meio dessa briga, chegando a ultrapassar Maurizio Billi. Mas, na 13ª volta, o piloto acabou rodando sozinho na curva.

Lá na frente, a diferença entre Feldmann, Elias e Paludo começou a reduzir, com menos de dois minutos para o cronômetro zerar, mas não foi suficiente para mudar os três primeiros colocados. Alceu Feldmann terminou em primeiro, com Enzo Elias em segundo e Miguel Paludo em terceiro.

Essa foi a primeira vitória de Feldmann na Porsche Cup, enquanto Elias e Paludo saem de Interlagos empatados na liderança da Carrera Cup. Na Sport, Rodolfo Toni foi o vitorioso da Corrida 2, seguido de Fran Lara e Maurizio Billi completando o Top 3 da classe.

Agora, a próxima etapa da Porsche Cup está marcada para 18 de abril, em Goiânia, mas a categoria confirmou que está monitorando a situação do coronavírus no estado. Você acompanha tudo aqui no Motorsport.com.

Confira os resultados da Corrida 2 da Carrera Cup em Interlagos