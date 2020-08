Porsche Carrera Cup: Kaesemodel desbanca Paludo e conquista pole em Interlagos

Depois de cinco meses sem corridas, a Porsche Carrera Cup conheceu seu segundo pole position na temporada: Lico Kaesemodel.

Na primeira parte do treino classificatório, Werner Neugebauer e Marçal Muller abriram a primeira fase do Q1 muito rápidos. Werner fez a marca de 1min36s202 e liderou por boa parte da sessão.

Na segunda metade do treino Enzo Elias assumiu a liderança e logo na sequência foi superado por Miguel Paludo com a marca de 1min35s774.

Ao término do Q1 Paludo e Elias passaram junto com mais oito pilotos para segunda fase do treino.

Ricardo Baptista foi o primeiro a completar uma volta no Q2 mas logo foi superado por Paludo que seguia voando em Interlagos. Faltando 2 minutos para o fim do Q2, Elias assumiu a liderança com o tempo de 1min35.858.

O treino seguiu movimentado com Pedro Aguiar, Cristian Hahn, Marçal Muller e Enzo Elias se alternando entre o segundo e o quinto lugar.

Com menos de um minuto para o fim do treino, Liko Kaesemodel cravou o tempo de 1min35s728 para conquistar a pole position com apenas seis milésimos de diferença para Paludo, o segundo colocado.

Após o treino classificatório Lico falou sobre como foi o trabalho para conquistar o primeiro lugar do grid: “O Q1 não foi muito bom, ficamos em nono, mas eu sabia que o carro era bom, faltavam uns ajustes pequenos. Me concentrei bem, fiz uma volta lenta e três rápidas e conseguir a pole com pouca diferença pro Miguel. Estou muito feliz”

Na categoria Sport Rouman Ziemkiewicz foi o pole, seguido de Fran Lara e Rodolfo Toni.

A primeira prova da Porsche Carrera Cup acontece neste sábado, às 12h23, horário de Brasília, com transmissão ao vivo do Motorsport.com.

Grid (top-10)

Pos. Piloto Tempo 1 Lico Kaesemodel 1min35s728 2 Miguel Paludo 0.006 3 Enzo Elias 0.130 4 Christian Hahn 0.258 5 Marçal Muller 0.268 6 Pedro Aguiar 0.515 7 Ricardo Baptista 0.614 8 Werner Neugebauer 0.829 9 Luca Seripieri 0.875 10 JP Mauro 1.143

PORSCHE CUP 2020 - Treino Classificatório - Etapa 02 - INTERLAGOS - Campeonato Sprint