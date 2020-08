Porsche Carrera Cup: Paludo lidera treino livre antes de classificação

Miguel Paludo começou a etapa de Interlagos da Porsche Cup como o mais rápido. No único treino livre antes da classificação, o piloto de 37 anos cravou o tempo de 1min36s444, seguido pelo piloto da classe Sport Rouman Ziemkiewicz, menos de 2 centésimos atrás do pentacampeão.

O terceiro posto do treino ficou com Enzo Elias, líder do campeonato com 38 pontos, empatado com Paludo.

Ainda hoje, às 15h30, acontece o treino classificatório da Porsche Carrera Cup.

Confira o Top-5:

1 Miguel Paludo 1min36s444

2 Rouman Ziemkiewicz. 1min36s592 +0.148

3 Enzo Elias 1min36.752 +0.308

4 Lico Kaesemodel. 1min36.843 +0.399

5 Marçal Muller 1min36.888 +0.444

PORSCHE CUP 2020 - Treino Classificatório - Etapa 02 - INTERLAGOS - Campeonato Sprint