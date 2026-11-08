Porsche Carrera Cup: Muller vence em Interlagos e garante título Overall
Com triunfo na manhã deste domingo em Interlagos, piloto gaúcho conquistou segundo título do fim de semana
Foto de: Rafael Gagliano
O ano de Marçal Muller é, certamente o mais especial em toda sua carreira na Porsche Cup Brasil. Neste domingo, o piloto gaúcho conquistou sua sétima vitória no campeonato sprint no Autódromo de Interlagos, na preliminar do GP de São Paulo de Fórmula 1.
Além de ter confirmado o título do campeonato neste sábado, com o resultado desta manhã, Muller garantiu por antecipação o título Overall, certame que contempla também as corridas Endurance.
Thiago Vivacqua foi o segundo colocado, seguido por Miguel Mariotti, Pietro Fantin e Antonella Bassani, que completou o pódio.
Isarael Salmen triunfou na categoria Sport, após chegar em oitavo e José Moura Neto na Rookie, depois de terminar a corrida em nono.
Resultado
|Posição
|Número
|Piloto
|Voltas
|Tempo / Diferença
|1
|544
|Marcal MULLER
|15
|Vencedor
|2
|10
|Thiago VIVACQUA
|15
|1.64
|3
|21
|Miguel MARIOTTI
|15
|4.848
|4
|117
|Pietro FANTIN
|15
|5.958
|5
|72
|A. BASSANI
|15
|9.978
|6
|97
|Jeff GIASSI
|15
|10.97
|7
|70
|Lucas SALLES
|15
|21.782
|8
|51
|Israel SALMEN
|15
|23.164
|9
|45
|Jose MOURA NETO
|15
|25.526
|10
|22
|R. MASCARELLO
|15
|33.057
|11
|3
|Cristian MOHR
|15
|36.37
|12
|23
|L. HERRMANN
|15
|37.782
|13
|2
|S. MORESTONI
|15
|42.633
|14
|77
|Francisco HORTA
|15
|44.837
|15
|83
|Marco BILLI
|15
|45.139
|16
|31
|Seba MALUCELLI
|15
|45.299
|17
|29
|Rodrigo MELLO
|15
|47.111
|18
|888
|Lineu PIRES
|15
|50.248
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