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Porsche Cup Interlagos - Sprint F1

Porsche Carrera Cup: Muller vence em Interlagos e garante título Overall

Com triunfo na manhã deste domingo em Interlagos, piloto gaúcho conquistou segundo título do fim de semana

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Marçal Muller

Foto de: Rafael Gagliano

O ano de Marçal Muller é, certamente o mais especial em toda sua carreira na Porsche Cup Brasil. Neste domingo, o piloto gaúcho conquistou sua sétima vitória no campeonato sprint no Autódromo de Interlagos, na preliminar do GP de São Paulo de Fórmula 1.

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Além de ter confirmado o título do campeonato neste sábado, com o resultado desta manhã, Muller garantiu por antecipação o título Overall, certame que contempla também as corridas Endurance.

Thiago Vivacqua foi o segundo colocado, seguido por Miguel Mariotti, Pietro Fantin e Antonella Bassani, que completou o pódio.

Isarael Salmen triunfou na categoria Sport, após chegar em oitavo e José Moura Neto na Rookie, depois de terminar a corrida em nono.

Resultado

Posição Número Piloto Voltas Tempo / Diferença
1 544 Marcal MULLER 15 Vencedor
2 10 Thiago VIVACQUA 15 1.64
3 21 Miguel MARIOTTI 15 4.848
4 117 Pietro FANTIN 15 5.958
5 72 A. BASSANI 15 9.978
6 97 Jeff GIASSI 15 10.97
7 70 Lucas SALLES 15 21.782
8 51 Israel SALMEN 15 23.164
9 45 Jose MOURA NETO 15 25.526
10 22 R. MASCARELLO 15 33.057
11 3 Cristian MOHR 15 36.37
12 23 L. HERRMANN 15 37.782
13 2 S. MORESTONI 15 42.633
14 77 Francisco HORTA 15 44.837
15 83 Marco BILLI 15 45.139
16 31 Seba MALUCELLI 15 45.299
17 29 Rodrigo MELLO 15 47.111
18 888 Lineu PIRES 15 50.248

CÂMARA ESTREIA NA F1 em SP, a RUSGA de Hamilton-Leclerc, KIMI CAMPEÃO, Russell, BORTOLETO e + pré-GP

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