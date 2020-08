Porsche Carrera Cup: Paludo supera Kaesemodel e vence corrida 1 em Interlagos

Miguel Paludo voltou com tudo na Porsche Carrera Cup, após cinco meses sem provas o piloto de 37 anos venceu em Interlagos para se isolar na liderança do campeonato.

Assim como aconteceu na primeira corrida da GT3, a Porsche Carrera Cup largou com safety car devido à forte chuva que caiu no autódromo de Interlagos.

Na terceira volta, o carro de segurança entrou para os boxes e as disputas começaram.

Lico Kaesemodel manteve a primeira posição à frente de Paludo e Enzo Elias que brigavam pelo segundo lugar.

Paludo conseguiu levar a melhor na disputa com Elias e rapidamente chegou em Lico Kaesemodel. O pentacampeão tentou o ataque no “S”do Senna e na Curva do Lago, mas sem sucesso.

Alceu Feldmann foi um dos destaques da primeira volta assumindo o oitavo lugar após ultrapassagem em JP Mauro e Luca Seripieri.

Na sexta volta, Paludo colocou por dentro no fim da reta dos boxes e assumiu a liderança da prova, Lico ainda tentou o contragolpe na reta oposta mas não conseguiu a ultrapassagem.

Enquanto isso, Christian Hahn tentava assumir o terceiro lugar ao tentar uma ultrapassagem na Curva do Lago sobre Enzo Elias, que conseguiu manter a posição.

Na oitava volta Elias foi para os boxes com problemas no carro e abandonou a prova.

Na décima volta, Christian Hahn mergulhou para cima de Lico Kaesemodel na Curva do Lago e fez uma bela ultrapassagem. Lico ainda tentou reassumir a posição mas o piloto da Blau manteve o segundo lugar da corrida.

Faltando quatro minutos para o término da corrida o safety car foi acionado, devido ao estouro do pneu de JP Mauro.

A bandeirada foi selada com o carro de segurança na pista e Miguel Paludo foi o vencedor, seguido de Christian Hahn e Lico Kaesemodel.

O vencedor da prova falou sobre sua atuação em Interlagos: “Foi tudo certo, a estratégia que a gente tinha era de entender o comportamento do carro no início da prova e realmente estava em situação adversa. Assim que ganhamos temperatura de pneu eu consegui atacar o Lico, abri um gap e comecei a poupar os pneus.”

Na classe Sport o vencedor foi Eduardo Azevedo, seguido por Fran Lara e Maurizio Billi.

A segunda corrida da Porsche Carrera Cup acontece neste sábado, às 15h28, horário de Brasília, com transmissão ao vivo do Motorsport.com.

Confira os 10 melhores colocados na Porsche Carrera Cup:

1-Miguel Paludo 26min10s

2-Christian Hanh +0.756

3-Lico Kaesemodel +0.855

4-Alceu Feldmann +0.916

5-Marçal Muller +3.534

6-Pedro Aguiar +4.307

7-Werner Neugebauer +5.096

8-Luca Seripieri +5.660

9-Ricardo Baptista +7.413

10-Eduardo Azevedo +8.982*

*Classe Sport