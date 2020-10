Porsche Carrera Cup: Pedro Aguiar celebra vitória após classificações ruins

Pedro Aguiar conseguiu a vitória na Corrida 3 da Porsche Cup em Goiânia e este triunfo começou antes mesmo da bandeira verde. Uma punição a JP Mauro na prova anterior fez com que ‘Pedrinho’ herdasse a 8ª posição e, consequentemente, com o grid invertido, conseguisse largar na pole na corrida que levantou o troféu.

Mas não foi durante todo o final de semana que o piloto teve sorte. Pedro teve problemas com os pneus nos dois classificatórios e não conseguiu repetir o ótimo desempenho do treino livre desta sexta-feira, quando terminou em segundo.

“Fiquei muito feliz com a vitória. Nos classificatórios eu tive problemas com o carro, tanto é que no treino livre eu fiz o segundo melhor tempo, estava muito bem. No primeiro quali o pneu furo e no segundo eu tive outro problema no pneu. Foram péssimas classificatórias, para cima do Top 10”, revelou sobre os problemas prévios.

Apesar das dificuldades, a redenção veio na última prova da rodada tripla no Autódromo Internacional Ayrton Senna. Do início ao fim, se manteve na frente e ainda conseguiu abrir vantagem para os seus oponentes, ainda que acidentes tivessem provocado a entrada do carro de segurança na pista.

“Meu foco então era sempre trabalhar o máximo possível para ultrapassar e ganhar um bom resultado. Eu sabia que já tinha um ritmo bom, e quando soube que iria largar na pole, falei que seria importante manter esse ritmo. O objetivo era fazer uma boa corrida e ganhar de ponta a ponta. Foi o que aconteceu. Consegui abrir uma distância boa do segundo colocado, mesmo com o Safety Car, abri nas duas ou três últimas voltas e tudo foi fruto de muito esforço e dedicação”.

Goiânia recebe a Porsche Cup no próximo final de semana novamente, mas desta vez pela disputa da Endurance. As últimas provas da Sprint, em rodada tripla, acontecem em Interlagos, de 12 a 14 de novembro.

