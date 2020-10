Porsche Carrera Cup Sport: Maurizio Billi comemora recuperação no fim de semana

Maurizio Billi é o novo líder da Carrera Sport na Porsche Cup. Agora um ponto à frente de Rodrigo Mello, com 63 contra 62, o piloto foi o primeiro dentre os de sua categoria e garantiu o topo da tabela. Na classificação geral, Maurízio foi o nono, sendo o competidor que mais ganhou posições desde a largada, quatro no total.

“No final foi um bom resultado. Vim de uma qualificação com muitos problemas, não foi boa no seco. No molhado, na corrida, mudou tudo, as condições são diferentes. Aí prestei atenção, não cometi nenhum erro e fui assim até o final da corrida”, opinou.

Nas próximas duas provas do final de semana em Goiânia, não há outro objetivo: ficar a frente dos oponentes para aumentar a vantagem na ponta, que agora é mínima, de apenas um ponto.

“É procurar chegar sempre na frente dos concorrentes. A liderança de agora não é muito garantida por conta dos descartes. Talvez mude alguma coisa. Mas, de qualquer forma, é sempre chegar na frente na pista.”

A Corrida 2 da Carrera Cup será na manhã deste sábado, às 11h, com transmissão do Motorsport.com.

