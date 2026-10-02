Porsche Carrera: Jose Moura Neto e Matheus Iorio são os mais rápidos do TL2 no DF
Dupla colocou quase meio segundo sobre carro #29 de Rodrigo Mello e Pedro Boesel
Jose Moura Neto e Matheus Iorio
Foto de: Rafael Gagliano
A Porsche Cup realiza neste fim de semana a etapa Endurance em Brasília. Nesta sexta-feira o pontapé inicial foi dado, com os primeiros treinos livres da Carrera Cup.
Na segunda sessão, a dupla do carro #45 formada por Jose Moura Neto e Matheus Iorio foi a mais rápida, com 1min58s001. A segunda posição ficou com Rodrigo Mello e Pedro Boesel, a 0s475 dos líderes. Marcelo Regadas e Felipe Drugovich ficaram com o terceiro lugar.
Acompanhe a cobertura do Motorsport.com, com as transmissões da etapa de Brasília.
Resultados
|Pos
|Número
|Pilotos
|Dif.
|volta
|1
|45
|J. M. Neto / M. Iorio
|00.000
|12
|01:58.001
|12
|167.032 km/h
|2
|29
|R. Mello / P. Boesel
|00.475
|9
|01:58.476
|9
|166.363 km/h
|3
|17
|M. Regadas / F. Drugovich
|00.698
|13
|01:58.699
|12
|166.050 km/h
|4
|12
|M. Pisani / R. Guerra
|01.758
|12
|01:59.759
|12
|164.581 km/h
|5
|70
|L. Salles / R. Suzuki
|02.468
|12
|02:00.469
|12
|163.611 km/h
|6
|31
|S. Malucelli / M. Gomes
|04.199
|11
|02:02.200
|11
|161.293 km/h
|7
|118
|M. Comparatto / F. Baptista
|04.283
|8
|02:02.284
|8
|161.182 km/h
|8
|23
|L. Herrmann / C. Ramos
|04.713
|12
|02:02.714
|12
|160.617 km/h
|9
|544
|M. Müller / G. Di Mauro
|04.852
|11
|02:02.853
|11
|160.436 km/h
|10
|8
|A. Feldmann Neto / G. Casagrande
|05.999
|8
|02:04.000
|8
|158.952 km/h
|11
|14
|C. Campos / T. Vivacqua
|06.225
|12
|02:04.226
|12
|158.662 km/h
|12
|549
|M. Delara / D. Dino
|06.575
|11
|02:04.576
|11
|158.217 km/h
|13
|2
|S. Morestoni / M. Machado
|07.123
|13
|02:05.124
|13
|157.524 km/h
|14
|1
|A. Feldmann / G. Salas
|07.643
|11
|02:05.644
|11
|156.872 km/h
|15
|51
|I. Salmen / G. Petecof
|07.872
|8
|02:05.873
|8
|156.586 km/h
|16
|888
|L. Pires / B. Gresse
|08.466
|8
|02:06.467
|8
|155.851 km/h
|17
|25
|P. Sousa / G. Osman
|10.039
|13
|02:08.040
|13
|153.936 km/h
|18
|33
|B. Campos / N. Costa
|10.702
|11
|02:08.703
|11
|153.143 km/h
|19
|27
|J. Junior / S. Ramalho
|10.882
|9
|02:08.883
|8
|152.929 km/h
|20
|3
|C. Mohr / E. Elias
|11.493
|4
|02:09.494
|3
|152.208 km/h
|21
|19
|P. Massa / F. Massa
|11.761
|7
|02:09.762
|6
|151.893 km/h
|22
|15
|L. Sanchez / D. Nunes
|11.790
|10
|02:09.791
|6
|151.860 km/h
|23
|99
|W. Pontes / A. Bassani
|12.484
|9
|02:10.485
|6
|151.052 km/h
|24
|77
|F. Horta / W. Freire
|13.435
|8
|02:11.436
|2
|149.959 km/h
|25
|38
|E. Santos / G. Robe
|13.911
|12
|02:11.912
|4
|149.418 km/h
|26
|21
|M. Mariotti / R. Martins
|13.927
|5
|02:11.928
|3
|149.400 km/h
|27
|7
|M. Paludo / A. Hellmeister
|15.178
|2
|02:13.179
|2
|147.996 km/h
|28
|39
|L. Souza / B. Bonifacio
|15.362
|10
|02:13.363
|8
|147.792 km/h
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