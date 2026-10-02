Porsche Carrera: Jose Moura Neto e Matheus Iorio são os mais rápidos do TL2 no DF

A Porsche Cup realiza neste fim de semana a etapa Endurance em Brasília. Nesta sexta-feira o pontapé inicial foi dado, com os primeiros treinos livres da Carrera Cup.

Na segunda sessão, a dupla do carro #45 formada por Jose Moura Neto e Matheus Iorio foi a mais rápida, com 1min58s001. A segunda posição ficou com Rodrigo Mello e Pedro Boesel, a 0s475 dos líderes. Marcelo Regadas e Felipe Drugovich ficaram com o terceiro lugar.

Acompanhe a cobertura do Motorsport.com, com as transmissões da etapa de Brasília.

Resultados

Pos Número Pilotos Dif. volta 1 45 J. M. Neto / M. Iorio 00.000 12 01:58.001 12 167.032 km/h 2 29 R. Mello / P. Boesel 00.475 9 01:58.476 9 166.363 km/h 3 17 M. Regadas / F. Drugovich 00.698 13 01:58.699 12 166.050 km/h 4 12 M. Pisani / R. Guerra 01.758 12 01:59.759 12 164.581 km/h 5 70 L. Salles / R. Suzuki 02.468 12 02:00.469 12 163.611 km/h 6 31 S. Malucelli / M. Gomes 04.199 11 02:02.200 11 161.293 km/h 7 118 M. Comparatto / F. Baptista 04.283 8 02:02.284 8 161.182 km/h 8 23 L. Herrmann / C. Ramos 04.713 12 02:02.714 12 160.617 km/h 9 544 M. Müller / G. Di Mauro 04.852 11 02:02.853 11 160.436 km/h 10 8 A. Feldmann Neto / G. Casagrande 05.999 8 02:04.000 8 158.952 km/h 11 14 C. Campos / T. Vivacqua 06.225 12 02:04.226 12 158.662 km/h 12 549 M. Delara / D. Dino 06.575 11 02:04.576 11 158.217 km/h 13 2 S. Morestoni / M. Machado 07.123 13 02:05.124 13 157.524 km/h 14 1 A. Feldmann / G. Salas 07.643 11 02:05.644 11 156.872 km/h 15 51 I. Salmen / G. Petecof 07.872 8 02:05.873 8 156.586 km/h 16 888 L. Pires / B. Gresse 08.466 8 02:06.467 8 155.851 km/h 17 25 P. Sousa / G. Osman 10.039 13 02:08.040 13 153.936 km/h 18 33 B. Campos / N. Costa 10.702 11 02:08.703 11 153.143 km/h 19 27 J. Junior / S. Ramalho 10.882 9 02:08.883 8 152.929 km/h 20 3 C. Mohr / E. Elias 11.493 4 02:09.494 3 152.208 km/h 21 19 P. Massa / F. Massa 11.761 7 02:09.762 6 151.893 km/h 22 15 L. Sanchez / D. Nunes 11.790 10 02:09.791 6 151.860 km/h 23 99 W. Pontes / A. Bassani 12.484 9 02:10.485 6 151.052 km/h 24 77 F. Horta / W. Freire 13.435 8 02:11.436 2 149.959 km/h 25 38 E. Santos / G. Robe 13.911 12 02:11.912 4 149.418 km/h 26 21 M. Mariotti / R. Martins 13.927 5 02:11.928 3 149.400 km/h 27 7 M. Paludo / A. Hellmeister 15.178 2 02:13.179 2 147.996 km/h 28 39 L. Souza / B. Bonifacio 15.362 10 02:13.363 8 147.792 km/h

CÂMARA 'na' F1, Bortoleto sofre, CHANCES de RUSSELL, Colapinto x Norris, CRISE na FERRARI! Isa Ayami

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