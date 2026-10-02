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Porsche Cup Brasília - Endurance

Porsche Challenge: Caio Castro e Danilo Dirani têm melhor média e conquistam pole da endurance em Brasília

Dupla formada por Nicholas Garfinkel e Victor Tieri completa primeira fila

Olivia Nogueira
Publicado:
Caio Castro e Danilo Dirani

Caio Castro e Danilo Dirani

Foto de: Rafael Gagliano

A Porsche Challenge chegou ao Autódromo Internacional Nelson Piquet, em Brasília, para a oitava etapa da temporada de 2026, segunda do ano no formato endurance. A classificação foi realizada na tarde desta sexta-feira (02) e a dupla formada por Caio Castro e Danilo Dirani foi a mais rápida do dia, garantindo a pole position. 

Leia também:

A sessão

Grupo 1

A maioria das duplas escolheu que os titulares fossem os primeiros  irem a pista. Enrico Pedrosa foi o primeiro a liderar a tabela de tempos, marcando 1min58s4, seguido por Caio Castro e Marcelo Henriques, convidado de Eldo Umbelino. 

Com pouco menos de cinco minutos para o fim, Dilson Peres Jr. escapou na entrada do S, mas conseguiu se recuperar e retornar a pista. 

Passados os quinze minutos, o tempo do carro #78 não foi batido e Pedrosa terminou como o mais rápido. Caio Castro também se manteve em segundo, seguido pelo carro #10 de Nicholas Garfinkel e Victor Tieri.

Grupo 2

O Porsche #4, guiado por Pietro Rimbano liderava, seguido por Danilo Dirani, convidado de Caio Castro, e pelo carro #66 de Sadak Leite e Fabio Carbone quando, passado pouco mais de oito minutos, Eldo Umbelino perdeu o controle do carro na curva do placar e bateu.

Com sete minutos para o fim, a bandeira vermelha foi acionada e a sessão foi interrompida. A classificação foi então retomada e apesar de o tempo estabelecido por Rimbano ter se mantido na liderança, Tieri superou a marca de Dirani e assumiu a segunda colocação. 

Nos segundos finais, Dirani ainda foi superado pelo Porsche #100 de Rphael Bernardes e Giuliano Raucci, caindo para a quarta colocação, porém, o piloto que comandava o carro #22 não só conseguiu fechar mais uma volta como ela foi boa o suficiente para alcançar a ponta da tabela de tempos. 

Resultado final

No fim, ao realizar a média dos melhores tempos de cada integrante das duplas, a pole position ficou com Caio Castro e Danilo Dirani. Nicholas Garfinkel e Victor Tieri ficaram com o P2 e Enrico Pedrosa e Luiz Landi completaram o top 3. 

Tabela em instantes

CÂMARA 'na' F1, Bortoleto sofre, CHANCES de RUSSELL, Colapinto x Norris, CRISE na FERRARI! Isa Ayami

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