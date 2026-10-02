Porsche Challenge: Dilson Peres Jr. e Marco Cozzi lideram TL2 no DF

A Porsche Cup realiza neste fim de semana a etapa Endurance em Brasília. Nesta sexta-feira o pontapé inicial foi dado, com os primeiros treinos livres da Challenge.

Na segunda sessão, a dupla do carro #91 formada por Dilson Peres Jr e Marco Cozzi foi a mais rápida, com 1min59s572. A segunda posição ficou com Caio Castro e Danilo Dirani, a 0s289 dos líderes. Raphael Bernardes e Giuliano Raucci ficaram com o terceiro lugar.

Acompanhe a cobertura do Motorsport.com, com as transmissões da etapa de Brasília.

Resultados

Nº Competidores Dif. Voltas Melhor volta Volta nº Melhor velocidade 1 91 D. Peres Jr. / M. Cozzi 00.000 8 01:59.572 8 161.978 km/h 2 22 C. Castro / D. Dirani 00.289 8 01:59.861 8 161.587 km/h 3 100 R. Bernardes / G. Raucci 00.352 11 01:59.924 9 161.502 km/h 4 66 S. Leite / F. Carbone 00.844 7 02:00.416 3 160.842 km/h 5 26 L. Castellani / R. Abbate 01.874 9 02:01.446 3 159.478 km/h 6 10 N. Garfinkel / V. Tieri 02.299 10 02:01.871 8 158.922 km/h 7 78 E. Pedrosa / L. Landi 03.213 10 02:02.785 8 157.739 km/h 8 4 C. Gruenberg / P. Rimbano 04.234 10 02:03.806 10 156.438 km/h 9 222 E. Umbelino / M. Henriques 07.424 9 02:06.996 8 152.509 km/h 10 11 P. Reales / Y. Alves 09.699 8 02:09.271 6 149.825 km/h

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