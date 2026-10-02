Porsche Challenge: Dilson Peres Jr. e Marco Cozzi lideram TL2 no DF
Dupla formada por Caio Castro e Danilo Dirani voltou a ficar na segunda posição
Dilson Peres Jr e Marco Cozzi
Foto de: Magnus Torquato
A Porsche Cup realiza neste fim de semana a etapa Endurance em Brasília. Nesta sexta-feira o pontapé inicial foi dado, com os primeiros treinos livres da Challenge.
Na segunda sessão, a dupla do carro #91 formada por Dilson Peres Jr e Marco Cozzi foi a mais rápida, com 1min59s572. A segunda posição ficou com Caio Castro e Danilo Dirani, a 0s289 dos líderes. Raphael Bernardes e Giuliano Raucci ficaram com o terceiro lugar.
Acompanhe a cobertura do Motorsport.com, com as transmissões da etapa de Brasília.
Resultados
|Nº
|Competidores
|Dif.
|Voltas
|Melhor volta
|Volta nº
|Melhor velocidade
|1
|91
|D. Peres Jr. / M. Cozzi
|00.000
|8
|01:59.572
|8
|161.978 km/h
|2
|22
|C. Castro / D. Dirani
|00.289
|8
|01:59.861
|8
|161.587 km/h
|3
|100
|R. Bernardes / G. Raucci
|00.352
|11
|01:59.924
|9
|161.502 km/h
|4
|66
|S. Leite / F. Carbone
|00.844
|7
|02:00.416
|3
|160.842 km/h
|5
|26
|L. Castellani / R. Abbate
|01.874
|9
|02:01.446
|3
|159.478 km/h
|6
|10
|N. Garfinkel / V. Tieri
|02.299
|10
|02:01.871
|8
|158.922 km/h
|7
|78
|E. Pedrosa / L. Landi
|03.213
|10
|02:02.785
|8
|157.739 km/h
|8
|4
|C. Gruenberg / P. Rimbano
|04.234
|10
|02:03.806
|10
|156.438 km/h
|9
|222
|E. Umbelino / M. Henriques
|07.424
|9
|02:06.996
|8
|152.509 km/h
|10
|11
|P. Reales / Y. Alves
|09.699
|8
|02:09.271
|6
|149.825 km/h
CÂMARA 'na' F1, Bortoleto sofre, CHANCES de RUSSELL, Colapinto x Norris, CRISE na FERRARI! Isa Ayami
Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
Porsche Cup AO VIVO: Assista classificação da etapa ENDURANCE em Brasília
ENTREVISTA: Dudu Barrichello avalia ano na IMSA com chances de título na GTD
MotoGP: "Já tive quedas demais nesta temporada", admite Bezzechi após susto no TL1 em Motegi
MotoGP: Por que lesão de Nakagami é um problema maior do que parece para Honda
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários