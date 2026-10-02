Porsche Challenge: Enrico Pedrosa e Luiz Landi são os mais rápidos no TL1 em Brasília
Dupla colocou mais de meio segundo sobre carro #22 de Caio Castro e Danilo Dirani
Enrico Pedrosa e Luiz Landi
Foto de: Magnus Torquato
A Porsche Cup realiza neste fim de semana a etapa Endurance em Brasília. Nesta sexta-feira o pontapé inicial foi dado, com o primeiro treino livre da categoria Challenge.
A dupla do carro #76 formada por Enrico Pedrosa e Luiz Landi foi a mais rápida, com 1min58s986. A segunda posição ficou com Caio Castro e Danilo Dirani, a 0s557 dos líderes. Paulo Reales e Yuri Alves ficaram com o terceiro lugar.
Acompanhe a cobertura do Motorsport.com, com as transmissões da etapa de Brasília.
Resultados
|Pos.
|Nº
|Competidores
|Dif.
|Voltas
|Melhor volta
|Volta nº
|Melhor velocidade
|1
|78
|E. Pedrosa / L. Landi
|00.000
|10
|01:58.986
|8
|165.650 km/h
|2
|22
|C. Castro / D. Dirani
|00.557
|12
|01:59.543
|3
|164.878 km/h
|3
|11
|P. Reales / Y. Alves
|01.898
|10
|02:00.884
|7
|163.049 km/h
|4
|100
|R. Bernardes / G. Raucci
|02.944
|13
|02:01.930
|12
|161.650 km/h
|5
|26
|L. Castellani / R. Abbate
|02.952
|12
|02:01.938
|11
|161.640 km/h
|6
|66
|S. Leite / F. Carbone
|03.006
|8
|02:01.992
|6
|161.568 km/h
|7
|4
|C. Gruenberg / P. Rimbano
|04.277
|12
|02:03.263
|10
|159.902 km/h
|8
|91
|D. Peres Jr. / M. Cozzi
|05.288
|4
|02:04.274
|2
|158.601 km/h
|9
|311
|V. Mahle / W. Ramasauskas
|06.431
|2
|02:05.417
|2
|157.156 km/h
|10
|222
|E. Umbelino / M. Henriques
|11.905
|10
|02:10.891
|10
|150.583 km/h
|11
|10
|N. Garfinkel / V. Tieri
|00.000
|12
|00.000
|0
|0 km/h
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