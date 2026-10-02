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Porsche Cup Brasília - Endurance

Porsche Challenge: Enrico Pedrosa e Luiz Landi são os mais rápidos no TL1 em Brasília

Dupla colocou mais de meio segundo sobre carro #22 de Caio Castro e Danilo Dirani

Redação Motorsport.com
Editado:
Enrico Pedrosa e Luiz Landi

Enrico Pedrosa e Luiz Landi

Foto de: Magnus Torquato

A Porsche Cup realiza neste fim de semana a etapa Endurance em Brasília. Nesta sexta-feira o pontapé inicial foi dado, com o primeiro treino livre da categoria Challenge.

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A dupla do carro #76 formada por Enrico Pedrosa e Luiz Landi foi a mais rápida, com 1min58s986. A segunda posição ficou com Caio Castro e Danilo Dirani, a 0s557 dos líderes. Paulo Reales e Yuri Alves ficaram com o terceiro lugar.

Acompanhe a cobertura do Motorsport.com, com as transmissões da etapa de Brasília.

Resultados

Pos. Competidores Dif. Voltas Melhor volta Volta nº Melhor velocidade
1 78 E. Pedrosa / L. Landi 00.000 10 01:58.986 8 165.650 km/h
2 22 C. Castro / D. Dirani 00.557 12 01:59.543 3 164.878 km/h
3 11 P. Reales / Y. Alves 01.898 10 02:00.884 7 163.049 km/h
4 100 R. Bernardes / G. Raucci 02.944 13 02:01.930 12 161.650 km/h
5 26 L. Castellani / R. Abbate 02.952 12 02:01.938 11 161.640 km/h
6 66 S. Leite / F. Carbone 03.006 8 02:01.992 6 161.568 km/h
7 4 C. Gruenberg / P. Rimbano 04.277 12 02:03.263 10 159.902 km/h
8 91 D. Peres Jr. / M. Cozzi 05.288 4 02:04.274 2 158.601 km/h
9 311 V. Mahle / W. Ramasauskas 06.431 2 02:05.417 2 157.156 km/h
10 222 E. Umbelino / M. Henriques 11.905 10 02:10.891 10 150.583 km/h
11 10 N. Garfinkel / V. Tieri 00.000 12 00.000 0 0 km/h

CÂMARA 'na' F1, Bortoleto sofre, CHANCES de RUSSELL, Colapinto x Norris, CRISE na FERRARI! Isa Ayami

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

 

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