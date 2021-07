Enzo Elias terminou a corrida 2 da etapa de Interlagos da Porsche Carrera Cup na segunda posição, a melhor que teve desde a primeira rodada do campeonato de 2021. O jovem piloto de Brasília vinha desapontado com o carro desde a rodada dupla de Curitiba e deixou isso claro na prova de sábado, quando terminou em sexto lugar.

Após a corrida, Elias falou sobre as mudanças que proporcionaram um bom resultado em São Paulo.

“Estávamos desapontados com o que vinha acontecendo, tínhamos problemas com o carro, com tudo o que estava sendo feito, estava difícil de encontrar um caminho legal, mas graças a Deus, depois da primeira corrida, que também não tivemos o melhor resultado, conseguimos identificar vários problemas e hoje testamos.”

“Foi melhor, conseguimos a segunda colocação, mas ainda há muito o que fazer e muito a melhorar para poder ficar 100% pronto para vencer corridas.”

“Enfrentamos muitos problemas no final da corrida, antes do safety car, estava bem difícil de pilotar, mas conseguimos somar bons pontos e o campeonato só acaba após a última corrida.”

