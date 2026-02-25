Porsche Cup abre o campeonato de sprint com regulamento consagrado

Um dos maiores eventos do automobilismo latino-americano tem sua abertura neste fim de semana em Interlagos com cinco corridas válidas pelas classes Carrera, Challenge e Trophy. Com 78 inscritos para a etapa inaugural, a Porsche Cup Brasil abre o campeonato sprint com o formato já consagrado ao longo dos últimos anos de sua história de 21 anos.

A Carrera compete com os carros 911 Cup da geração 992 e mandará para a pista 37 competidores nas classes Carrera, Sport e Rookie. Todos pontuam no campeonato Carrera, enquanto os competidores da Rookie e da Sport competem paralelamente pontuando apenas nas respectivas subdivisões.

A exemplo do ano passado, a Carrera terá apenas o descarte de um resultado de cada carro. Na Sport, na Rookie e nas demais divisões das outras classes são dois descartes. Desclassificações por bandeira preta não são passíveis de serem descartadas.

Os descartes são aplicados apenas após a última bandeirada da última etapa, assegurando emoção até a bandeirada final das provas de evento suporte ao GP São Paulo de F1 em novembro.

As corridas das Carrera e da Challenge têm previsão de 25 minutos mais uma volta no campeonato sprint.

Na Carrera continua a regra do Boost, mecanismo de potência adicional introduzido no ano anterior. Cada piloto recebe uma quantidade de acionamentos do Boost antes do treino classificatório e fica a seu critério o gerenciamento dos usos. Quem gastar mais nas tomadas de tempo terá menos acionamentos para as corridas.

Os campeonatos da Carrera e da Challenge têm seis etapas e, nas quatro primeiras, há apenas um treino classificatório. Este determina o grid da primeira corrida do fim de semana, que vale mais pontos. Os grids das quatro primeiras corridas 2 são determinados por sorteio promovido pelo vencedor da corrida 1, que pode determinar a inversão de 6, 7 ou 8 posições para a ordem de largada do dia seguinte. Isso evita que um piloto deixe de atacar por posições no sábado, pensando em tirar proveito de uma virada de grid com posições previamente determinadas.

Há uma distinção entre os subcampeonatos da Carrera e da Challenge, no que se refere às classes Sport e Rookie. Na categoria dos 911 Cup da geração 991.2 os competidores inscritos na Rookie também pontuam e sobem ao pódio na Sport.

A maior novidade do ano é a introdução da divisão Rookie também na classe Trophy, que manda para pistas carros 911 Cup da geração 991.1, divisão de entrada do evento dos carros de corrida mais produzidos no planeta. A Trophy promove uma corrida por etapa e compete apenas nas pistas nacionais. O grid de largada é normalmente definido aos sábados, com a prova de 20 minutos mais uma volta largando em fila indiana na abertura da programação dos domingos.

A etapa inaugural começa suas atividades nesta quinta-feira em Interlagos, com testes de pré-temporada. A sexta é reservada a treinos livres. No sábado acontecem as classificações das três categorias e as primeiras provas, válidas pela Carrera e pela Challenge. No domingo há três provas, com os 78 competidores das três categorias acelerando por posições e troféus no principal autódromo brasileiro.

