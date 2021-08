Porsche Cup: Amizade é combustível para parceria entre Eduardo Azevedo e Ricardo Maurício

Muitos pilotos da Porsche Cup Brasil buscam parceiros para o campeonato de Endurance, que tem neste sábado sua primeira etapa no Autódromo de Interlagos, que possam se encaixar ao seu estilo e quem sabe até fazer com que se forme um time por um longo tempo. No caso de Eduardo Azevedo e Ricardo Maurício, este trabalho já foi feito há muito tempo.

A dupla começa mais uma jornada junta em 2021, seguindo uma receita que se repete desde 2010, mas com ingredientes igualmente especiais: primeiro como em um relacionamento aluno-professor, depois uma grande amizade, culminando também em companheiros de equipe, em que o desempenho de um interfere no resultado do outro.

“Essa parceria vem desde 2010”, disse Azevedo ao Motorsport.com. “Ele começou como meu coach e dessas aulas, acabou virando uma amizade. Hoje ele é um dos meus melhores amigos, as famílias se dão bem e a gente pretende trazer isso dentro da pista.”

“Eu acho que hoje, no Brasil, ele deve estar entre os melhores da atualidade, e estamos vindo para tentar disputar o título na Sport. Acho que na categoria principal os amadores estão muito à minha frente, mas eu acho que na Sport temos chances.”

Eduardo Azevedo Photo by: Luis França

Atual campeão da Stock Car, sendo o terceiro da sua carreira e com vasta experiência dentro e fora do Brasil, Edu mostra como a divisão de prioridades é feita dentro do time.

“Estamos arrumando o carro muito mais para o estilo dele do que o meu, porque ele é o cara que vai correr mais e é mais rápido. Ele já sabe o estilo que eu gosto e o que eu não gosto no carro, então ele sabe que eu não gosto de carro muito traseiro, e ele já prepara o carro de uma maneira para o carro ficar um pouco mais dianteiro, que eu me sinto mais seguro e facilita, sem dúvida nenhuma.”

“Como a prova é muito longa e eu tenho que ficar aí um bom tempo na pista, não adianta nada eu não conseguir andar e quando eu passar o carro a ele estarmos muito atrás, então a gente procura fazer isso, para que o carro não fique nem tanto só do meu jeito, mas fácil para mim e para ele, essa é a ideia da brincadeira aqui.”

