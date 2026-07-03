Porsche Cup: Antonella Bassani consegue top 10 no primeiro treino livre do Algarve

Após bons resultados na última etapa da Porsche Cup Brasil em Le Mans, a pilota Antonella Bassani começa sua jornada no GP do Algarve com top 10 no primeiro treino livre.

Em sessão disputada, Antonella ficou na décima posição, a apenas 0.709 do primeiro colocado. A catarinense marcou 1min48s195 como seu melhor tempo. Ela está confiante para o resto das atividades do final de semana, considerando os acertos do carro e ritmo de corrida.

A pilota se prepara para a classificação da Porsche Carrera Cup no início da manhã de sábado, com a primeira corrida em Portugal sendo realizada horas depois. Amanhã, o quali e a corrida terão transmissão dos canais oficiais da Porsche Cup Brasil no Youtube. As corridas também podem ser assistidas pela Band na TV aberta.

"Finalizamos os treinos aqui no Algarve. Foram muito positivos para a gente, por mais que tenhamos ficado só em décimo. Temos um ritmo de corrida muito forte e também conseguimos um bom acerto de carro. Estou feliz e muito confiante para a classificação de amanhã e as corridas e tenho certeza que vamos conseguir resultados importantes para o resto da temporada", disse Bassani.

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