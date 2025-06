A etapa portuguesa da Porsche Cup começou com clima positivo para Antonella Bassani. No primeiro contato com o Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, a pilota, que retorna às pistas com a marca Mobil™, ficou encantada com o traçado técnico e a estrutura do local, conhecido por ser um dos mais exigentes do calendário europeu.

Com trechos de alta velocidade, curvas cegas e mudanças bruscas de relevo, a pista é desafiadora até mesmo para os pilotos mais experientes. Ainda assim, a jovem catarinense demonstrou entusiasmo com a nova experiência.

"Essa pista é incrível, acredito que tanto eu quanto os outros pilotos devem estar falando que parece uma montanha russa, porque de fato nas primeiras voltas você sente um frio na barriga até acostumar", disse. Estou gostando muito da experiência e estou adorando o autódromo, a estrutura já é maravilhosa e a pista nem se fala".

A programação da etapa em Portimão segue com os treinos livres oficiais nesta sexta-feira (28). A classificação acontece no sábado (29), às 9h (horário de Brasília), seguida da primeira corrida. No domingo (30), a segunda prova encerra a rodada às 12h05. Todas as corridas contam com transmissão ao vivo pela Motorsport.tv Brasil.

