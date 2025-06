Com a abertura da etapa de Portimão da temporada 2025 da Porsche Cup Brasil, Antonella Bassani foi a mais rápida do primeiro treino livre da Carrera Cup, com o tempo de 1min47s554, enquanto Marçal Muller liderou o TL2 da categoria, com 1min47s144.

TL1

Com a liderança de Bassani, Marçal Muller, também da Carrera, foi o segundo mais rápido do TL2 (1min47s628), enquanto Matheus Comparatto completou o top 3 da sessão de abertura, cravando 1min47s628. Na Carrera Sport, Miguel Mariotti liderou, marcando 1min47s978, enquanto na Carrera Rookie Bruno Campos foi o mais rápido, com 1min49s592. Confira a tabela:

Carrera Cup

Posição Nº Nome Melhor Volta Segunda Melhor Voltas Rápidas Dif. Melhor Dif. Total Voltas 1 72 Antonella Bassani 1min47s554 1min48s156 11 — — 11 2 544 Marçal Müller 1min47s628 1min48s206 8 0.074 0.074 11 3 118 Matheus Comparatto 1min47s659 1min48s155 10 0.105 0.031 9 4 70 Lucas Salles 1min47s853 1min48s154 5 0.299 0.178 8 5 105 Thiago Vivacqua 1min48s069 1min48s069 5 0.515 0.216 10 6 26 Christian Hahn 1min48s453 1min48s986 9 0.899 0.384 10 7 7 Miguel Paludo 1min48s522 1min48s969 11 0.968 0.069 11

Carrera Sport

Posição Nº Nome Melhor Volta Segunda Melhor Voltas Rápidas Dif. Melhor Dif. Total Voltas 1 21 Miguel Mariotti 1min47s978 1min48s982 5 — — 12 2 95 Alceu Feldmann Neto 1min48s179 1min48s200 5 0.201 0.201 5 3 17 Marcos Regadas 1min48s233 1min48s355 5 0.255 0.054 12 4 5 Nelson Monteiro (M) 1min48s443 1min49s007 5 0.465 0.210 5 5 14 Carlos Campos (M) 1min48s611 1min49s023 10 0.633 0.168 4 6 7 Francisco Horta 1min48s914 1min49s004 6 0.936 0.303 5 7 199 Nelson Marcondes 1min49s035 1min49s488 6 1.057 0.121 4 8 27 Josimar Junior 1min49s145 1min49s743 5 1.167 0.110 5 9 30 Cristian Mohr 1min49s247 1min49s798 4 1.269 0.102 4 10 888 Lineu Pires 1min49s494 1min50s007 7 1.516 0.247 5 11 22 Gustavo Zanon 1min49s284 1min49s850 4 1.306 0.210 4 12 9 Rodrigo Melo 1min49s533 1min50s592 4 1.555 0.249 4 13 100 Sebá Malucelli 1min50s533 1min51s643 6 2.557 0.954 5 14 10 Rouman Ziemkiewicz 1min50s632 1min50s632 4 2.684 0.129 4 15 83 Marco Billi 1min50s940 1min51s127 8 2.962 0.278 6 16 51 Israel Salmen 1min51s478 1min54s712 6 3.500 0.538 8

Carrera Rookie

Posição Nº Nome Melhor Volta Segunda Melhor Voltas rápidas Dif. Melhor Dif. Total Voltas 1 33 Bruno Campos 1min49s592 1min50s404 5 — — 9 2 2 Silvio Morestoni 1min49s648 1min49s711 5 0.056 0.056 9 3 25 Paulo Sousa (M) 1min50s793 1min51s716 6 1.201 1.145 7 4 11 Flávio Sampaio 1min51s066 1min55s211 7 1.474 0.273 7 5 12 Eduardo Menossi 1min51s349 1min51s501 3 1.757 0.283 6 6 85 Marco Pisani 1min51s615 1min52s227 3 2.023 0.266 9 7 99 Wagner Pontes 1min52s157 1min52s922 11 2.565 0.542 11

TL2

Já no TL2 de Algarve, foi a vez de Muller liderar, seguido por Mariotti, da Carrera Sport, que marcou tempo de 1min47s170, e por Christian Hahn, da Carrera, com volta de 1min47s174. Na Carrera Rookie, Silvio Morestoni foi o mais rápido, com 1min48s624. Confira a tabela de tempos:

Carrera Cup

Posição Nº Nome Melhor Volta Segunda Melhor Voltas rápidas Dif. Melhor Dif. Total Voltas 1 544 Marçal Muller 1min47s144 1min47s177 3 — — 19 2 26 Christian Hahn 1min47s174 1min47s314 11 0.030 0.030 16 3 72 Antonella Bassani 1min47s699 1min48s063 16 0.555 0.525 5 4 118 Matheus Comparatto 1min47s721 1min48s150 2 0.577 0.022 5 5 105 Thiago Vivacqua 1min47s740 1min48s150 6 0.596 0.019 4 6 70 Lucas Salles 1min47s764 1min48s336 12 0.620 0.024 15 7 7 Miguel Paludo 1min47s963 1min48s149 4 0.819 0.199 11

Carrera Sport

Posição Nº Nome Melhor Volta Segunda Melhor Voltas rápidas Dif. Melhor Dif. Total Voltas 1 21 Miguel Mariotti 1min47s170 1min47s487 15 — — 16 2 5 Nelson Monteiro (M) 1min47s704 1min48s124 9 0.534 0.534 14 3 17 Marcos Regadas 1min47s980 1min48s414 9 0.810 0.276 19 4 30 Cristian Mohr 1min48s059 1min48s884 4 0.885 0.075 6 5 95 Alceu Feldmann Neto 1min48s212 1min48s217 8 1.042 0.217 10 6 199 Nelson Marcondes 1min48s400 1min49s022 14 1.252 0.210 6 7 24 Gustavo Zanon 1min48s451 1min48s783 16 1.281 0.029 18 8 100 Sebá Malucelli 1min48s544 1min49s146 6 1.374 0.093 4 9 51 Israel Salmen 1min48s625 1min48s738 18 1.455 0.131 14 10 888 Lineu Pires 1min48s698 1min49s330 11 1.528 0.073 7 11 77 Francisco Horta 1min48s766 1min48s884 14 1.596 0.068 16 12 14 Carlos Campos (M) 1min49s407 1min49s843 10 2.263 0.667 14 13 29 Rodrigo Melo 1min49s476 1min49s910 2 2.332 0.069 17 14 83 Marco Billi 1min49s786 1min50s461 1 2.616 0.523 16 15 10 Rouman Ziemkiewicz 1min50s000 1min50s000 — 2.835 0.219 — 16 38 Josimar Junior 1min50s005 1min50s076 11 2.835 0.219 19

Carrera Rookie

Posição Nº Nome Melhor Volta Segunda Melhor Voltas rápidas Dif. Melhor Dif. Total Voltas 1 2 Silvio Morestoni 1min48s624 1min48s764 10 — — 14 2 33 Bruno Campos 1min48s853 1min49s463 9 0.229 0.229 16 3 11 Flávio Sampaio 1min49s396 1min50s010 14 0.772 0.543 15 4 25 Paulo Sousa (M) 1min49s990 1min50s632 16 1.366 0.594 7 5 85 Marco Pisani 1min50s147 1min50s670 9 1.523 0.157 14 6 12 Eduardo Menossi 1min50s167 1min50s710 16 1.543 0.020 18 7 99 Wagner Pontes 1min50s433 1min50s544 12 1.809 0.266 17

