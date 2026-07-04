Porsche Cup: Antonella Bassani é pódio na corrida 1 no Algarve
Catarinense usa carro reserva para avançar de P9 no grid para quinto lugar na bandeirada
Antonella Bassani conseguiu bom resultado no Algarve, na corrida 1 da Porsche Cup neste sábado. A pilota subiu ao pódio com a quinta posição.
A catarinense largou na nona posição com uma diferença para os rivais: utilizando um carro reserva na cor prata, ao invés do tradicional azul e vermelho, Antonella escapou dos incidentes na largada e escalou posições para terminar a primeira corrida sprint em Portugal subindo no pódio.
Com esse resultado e o abandono de alguns dos seus principais competidores, Antonella sobe na tabela da Porsche Carrera Cup e continua firme na disputa pelo título. A pilota ainda pode somar mais pontos na manhã deste domingo, aproveitando a segunda corrida da categoria no Algarve. Antonella irá largar na terceira posição após o sorteio para definição da inversão do grid.
"Foi uma corrida muito boa. Utilizamos o carro reserva, infelizmente tive um problema com o carro enquanto passava pelos boxes, tive que trocar. Agradeço a toda a equipe da Porsche Cup por ter trabalhado muito rápido nessa troca, conseguindo identificar. Conseguimos correr graças a eles e a minha engenheira e mecânica que observaram tudo. Foi uma corrida de recuperação, saindo de nono para quinto, conseguindo desviar de todas as colisões. Tivemos um ritmo de corrida bem forte, com a segunda melhor volta. Estamos confiantes para amanhã, largando da terceira posição".
RUSSELL VIVO? Saudades de Max X Hamilton, Bortoleto ZICADO, KIMI e suas histórias e + | FELIPE MOTTA
Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
Indy NXT: Enzo Fittipaldi lidera de ponta a ponta e vence em Mid-Ohio
F1 - Russell reclama de Mercedes lento nas retas de Silverstone: 'Pior que o carro de Antonelli e os da McLaren'
F1 - Sétimo no grid em Silverstone, Verstappen diz: situação da Red Bull é "constrangedora"
F1: Mesmo pole, Antonelli se irrita com Mercedes no quali em Silverstone; entenda
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários