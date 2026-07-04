Porsche Cup: Antonella Bassani é pódio na corrida 1 no Algarve

Antonella Bassani conseguiu bom resultado no Algarve, na corrida 1 da Porsche Cup neste sábado. A pilota subiu ao pódio com a quinta posição.

A catarinense largou na nona posição com uma diferença para os rivais: utilizando um carro reserva na cor prata, ao invés do tradicional azul e vermelho, Antonella escapou dos incidentes na largada e escalou posições para terminar a primeira corrida sprint em Portugal subindo no pódio.

Com esse resultado e o abandono de alguns dos seus principais competidores, Antonella sobe na tabela da Porsche Carrera Cup e continua firme na disputa pelo título. A pilota ainda pode somar mais pontos na manhã deste domingo, aproveitando a segunda corrida da categoria no Algarve. Antonella irá largar na terceira posição após o sorteio para definição da inversão do grid.

"Foi uma corrida muito boa. Utilizamos o carro reserva, infelizmente tive um problema com o carro enquanto passava pelos boxes, tive que trocar. Agradeço a toda a equipe da Porsche Cup por ter trabalhado muito rápido nessa troca, conseguindo identificar. Conseguimos correr graças a eles e a minha engenheira e mecânica que observaram tudo. Foi uma corrida de recuperação, saindo de nono para quinto, conseguindo desviar de todas as colisões. Tivemos um ritmo de corrida bem forte, com a segunda melhor volta. Estamos confiantes para amanhã, largando da terceira posição".

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