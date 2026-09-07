Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Porsche Cup Interlagos - Sprint II

Porsche Cup: Antonella Bassani faz balanço após final de semana desafiador em Interlagos

Piloto foi coletada e sofreu quebra nas corridas da categoria

Publicado:
Antonella Bassani em Interlagos

Antonella Bassani em Interlagos

Foto de: Carsten Horst

Após um final de semana com muitos desafios, a piloto Antonella Bassani busca seguir em frente para a etapa final da Porsche Cup.

Leia também:

Na primeira corrida, Antonella foi envolvida no grande acidente em meio a forte chuva de sábado e precisou abandonar com poucos minutos de prova.

Na segunda etapa, a primeira mulher campeã da Porsche Cup fazia corrida de recuperação e chegava perto do top 10 quando sua máquina parou e ela precisou estacionar na grama.

Agora, a piloto segue em frente para a última corrida do ano na Sprint, que também será em Interlagos, entre os dias 6 e 8 de novembro, em evento que servirá como prévia para a corrida da Fórmula 1.

"Uma pena ter que abandonar hoje. Estávamos numa corrida de recuperação chegando perto do top 10 e até com chances de chegar ao pódio. Infelizmente tivemos um problema no carro que ainda não descobrimos qual é, mas primeiro ele falhou e depois simplesmente apagou. Acontece, são coisas de corrida. Vamos continuar para a última etapa por aqui".

Monza será TUDO ou NADA! Os BASTIDORES da F1 ATUAL e do PASSADO com PIETRO FITTIPALDI e FELIPE MOTTA

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

 

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Após ser coletado nas duas corridas, Matheus Comparatto volta foco para Endurance da Porsche Cup

Principais comentários

Últimas notícias

F1: Hadjar não se recupera de fratura e perderá GP da Espanha

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP da Espanha
F1: Hadjar não se recupera de fratura e perderá GP da Espanha

Ex-chefe da F1, Ecclestone é detido em Portugal por viajar com espingarda

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP da Itália
Ex-chefe da F1, Ecclestone é detido em Portugal por viajar com espingarda

Porsche Cup: Antonella Bassani faz balanço após final de semana desafiador em Interlagos

Porsche Cup
PCUP Porsche Cup
Interlagos - Sprint II
Porsche Cup: Antonella Bassani faz balanço após final de semana desafiador em Interlagos

Após ser coletado nas duas corridas, Matheus Comparatto volta foco para Endurance da Porsche Cup

Porsche Cup
PCUP Porsche Cup
Interlagos - Sprint II
Após ser coletado nas duas corridas, Matheus Comparatto volta foco para Endurance da Porsche Cup