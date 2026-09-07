Porsche Cup: Antonella Bassani faz balanço após final de semana desafiador em Interlagos
Piloto foi coletada e sofreu quebra nas corridas da categoria
Antonella Bassani em Interlagos
Foto de: Carsten Horst
Após um final de semana com muitos desafios, a piloto Antonella Bassani busca seguir em frente para a etapa final da Porsche Cup.
Na primeira corrida, Antonella foi envolvida no grande acidente em meio a forte chuva de sábado e precisou abandonar com poucos minutos de prova.
Na segunda etapa, a primeira mulher campeã da Porsche Cup fazia corrida de recuperação e chegava perto do top 10 quando sua máquina parou e ela precisou estacionar na grama.
Agora, a piloto segue em frente para a última corrida do ano na Sprint, que também será em Interlagos, entre os dias 6 e 8 de novembro, em evento que servirá como prévia para a corrida da Fórmula 1.
"Uma pena ter que abandonar hoje. Estávamos numa corrida de recuperação chegando perto do top 10 e até com chances de chegar ao pódio. Infelizmente tivemos um problema no carro que ainda não descobrimos qual é, mas primeiro ele falhou e depois simplesmente apagou. Acontece, são coisas de corrida. Vamos continuar para a última etapa por aqui".
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