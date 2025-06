Após dois meses de pausa, Antonella Bassani retorna às pistas com a marca Mobil™ neste fim de semana para disputar a quarta etapa da Porsche Cup, que marca o início da fase lusitana da temporada 2025. A etapa será realizada no Autódromo Internacional do Algarve, em Portugal, um traçado inédito para a pilota catarinense e o primeiro de quatro compromissos consecutivos em solo português, decisivos para a segunda metade do campeonato.

Campeã da Challenge em 2023, Antonella vive em 2025 sua temporada de estreia na Carrera Cup, a bordo do Porsche 911 GT3 Cup da geração 992 — o modelo mais potente da categoria. Com menos de 18 anos, ela já fez história ao se tornar a primeira mulher a vencer uma corrida na Porsche Cup Brasil e, agora, encara um dos anos mais exigentes de sua carreira, focada em evolução e adaptação ao novo equipamento.

Logo na etapa de abertura, Antonella demonstrou resiliência ao escalar 12 posições em sua primeira corrida na Carrera Cup. Na segunda rodada do calendário, cravou o segundo melhor tempo nos treinos, garantiu presença no top 10 da classificação e foi no Velocitta que confirmou sua crescente evolução ao conquistar o primeiro pódio da temporada. Já em Interlagos, seu bom ritmo se manteve com desempenho sólido nas classificações e uma prova consistente, fechando mais uma vez entre as dez melhores da classe Carrera.

Agora, o desafio será em Portimão, um dos circuitos mais técnicos do calendário, com 4.684 metros e 15 curvas que combinam trechos de alta velocidade com zonas de frenagem em declive e visibilidade limitada. As ondulações naturais do traçado tornam o circuito comparável a uma montanha-russa, exigindo dos pilotos preparo físico, leitura apurada e uma adaptação precisa ao longo do final de semana.

“Estou muito ansiosa para correr em Algarve e estar de volta a Portugal. Vai ser minha primeira vez nesse autódromo e estou muito contente por poder competir em uma pista como essa", disse Bassani. "Treinei bastante no simulador e gostei muito do traçado. Acho que será um desafio de adaptação para todo mundo, não só pra mim, então estou focada em colocar tudo que aprendi em prática. Nosso objetivo é buscar mais pódios".

"Infelizmente o campeonato está difícil para a gente esse ano, então vamos adotar uma postura mais agressiva para conquistar bons resultados e somar os pontos que precisamos pro restante da temporada".

A programação oficial da etapa começa na sexta-feira (27), com duas sessões de treinos livres. No sábado (28), a classificação será às 9h (horário de Brasília), seguida da primeira corrida. No domingo (29), a segunda prova encerra as atividades às 12h05. As corridas têm transmissão ao vivo pela Motorsport.tv Brasil.

