Porsche Cup: Antonella Bassani é P3 no único treino livre da Carrera em SP
Pilota fica a 0.159s do tempo de referência na sexta-feira em Interlagos
Antonella Bassani (Carsten Horst)
Foto de: Carsten Horst
Antonella Bassani teve um bom início de temporada 2026 da Porsche Cup Brasil com o Porsche #72 em Interlagos. A piloto poupou equipamento no treino opcional da manhã, disputado em pista molhada, e aproveitou bem a pista seca no fim da sessão da tarde, para cravar 1:37.459. Ela ficou a 0.159s do melhor tempo do dia.
O resultado deixa a competidora otimista para o classificatório, que abre a programação de sábado na etapa inaugural da Porsche Cup. O treino é dividido em Q1 e tem o Q2 dedicado aos dez melhores da primeira fase, que correm pela pole position.
Campeã da classe Challenge em 2023 e vice em 2024, Antonella disputa nesta ano sua quarta temporada como pilota Mobil™.
“Temos algumas coisas para ajustar no carro para aprimorar ainda mais. Assim mesmo consegui encaixar uma volta boa, dois bons setores. Estou muito confiante nessa nova temporada, quero ir para cima e tenho certeza de que amanhã será um dia muito bom para nós", disse Bassani.
