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Porsche Cup Portugal - Sprint

Porsche Cup: Antonella Bassani termina em segundo no Algarve

Catarinense tem uso estratégico do Boost para ultrapassagem decisiva por fora

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Antonella Bassani no Algarve

Para concluir um final de semana célebre de sua carreira, Antonella Bassani termina com a segunda posição na última corrida sprint da Porsche Cup no Algarve, em Portugal.

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Antonella largou na terceira posição e não foi afetada pela entrada do safety car logo no início da corrida. A pilota manteve a posição com a volta da bandeira verde, fazendo boas manobras defensivas.

Faltando um minuto para o fim da etapa, a representante Mobil™ utilizou o boost e fez bela ultrapassagem por fora na entrada da curva 1, para conquistar a segunda posição e manter até o final da etapa.

O próximo compromisso de Antonella Bassani ainda é em Portugal, pelo início do campeonato Endurance da Porsche Cup Brasil. A etapa acontece no próximo final de semana, também no circuito do Algarve.

"A etapa foi muito importante para mim. Não consegui pontuar bem no início do campeonato e fiquei um pouco para trás, mas estou em terceiro lugar com os resultados desse fim de semana. Feliz pelos resultados, pela segunda posição hoje, pelas ultrapassagens e pela tranquilidade que tive durante a corrida".

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