Porsche Cup: Antonella Bassani termina em segundo no Algarve
Catarinense tem uso estratégico do Boost para ultrapassagem decisiva por fora
Para concluir um final de semana célebre de sua carreira, Antonella Bassani termina com a segunda posição na última corrida sprint da Porsche Cup no Algarve, em Portugal.
Antonella largou na terceira posição e não foi afetada pela entrada do safety car logo no início da corrida. A pilota manteve a posição com a volta da bandeira verde, fazendo boas manobras defensivas.
Faltando um minuto para o fim da etapa, a representante Mobil™ utilizou o boost e fez bela ultrapassagem por fora na entrada da curva 1, para conquistar a segunda posição e manter até o final da etapa.
O próximo compromisso de Antonella Bassani ainda é em Portugal, pelo início do campeonato Endurance da Porsche Cup Brasil. A etapa acontece no próximo final de semana, também no circuito do Algarve.
"A etapa foi muito importante para mim. Não consegui pontuar bem no início do campeonato e fiquei um pouco para trás, mas estou em terceiro lugar com os resultados desse fim de semana. Feliz pelos resultados, pela segunda posição hoje, pelas ultrapassagens e pela tranquilidade que tive durante a corrida".
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