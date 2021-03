Porsche Cup anuncia adiamento da abertura da temporada 2021

A regressão de todo o Estado de São Paulo para a fase vermelha no plano de prevenção ao contágio de Covid-19 obrigou a Porsche Cup a adiar sua etapa de abertura da temporada de 2021, originalmente marcada para Interlagos nos dias 20 e 21 de março.

Segundo a categoria, "desde a adoção de medidas mais restritivas em todo o Estado de São Paulo na semana passada, a organização da Porsche Cup manteve contatos regulares com administradores de autódromos, autoridades desportivas e sanitárias, com o objetivo de viabilizar a etapa inaugural."

Uma nova data será anunciada em breve. Pelo calendário original, o próximo compromisso está previsto para os dias 17 e 18 de abril em Curitiba.

"Como aconteceu em 2020, a Porsche Cup reafirma seu compromisso de entregar aos torcedores, pilotos e patrocinadores da categoria todas as corridas anunciadas para a temporada 2021", concluiu o comunicado.

Parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

FERRARI 2021: Prestes a "IMITAR" motor da MERCEDES, equipe APRESENTA carro de 2021 de olho em 2022

PODCAST: Pré-temporada de 2021 da F1 será a mais crucial da era híbrida?

Your browser does not support the audio element.