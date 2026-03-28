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Porsche Cup Velocitta - Sprint

Porsche Cup AO VIVO: Acompanhe a classificação no Velocitta

Segunda etapa do calendário acontece em Mogi Guaçu

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