Porsche Cup AO VIVO: Assista à corrida 1 da Carrera Cup em Interlagos
Etapa foi brevemente adiada por conta da chuva
Marçal Muller
Foto de: Renato Mafra
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