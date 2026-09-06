Porsche Cup AO VIVO: Assista à corrida da Sprint Trophy em Interlagos
Pilotos enfrentam baixas temperaturas no Autódromo José Carlos Pace
Foto de: Rafael Gagliano
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