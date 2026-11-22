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Gerson Campos já celebrou o título de campeão no Autódromo José Carlos Pace
Foto de: Rafael Gagliano
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