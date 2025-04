Marçal Muller teve mais um fim de semana de múltiplas ultrapassagens com o carro da equipe Farben na Porsche Cup em Interlagos.

Pelo terceira vez em três etapas no ano, o atual campeão teve problemas no sábado enquanto liderava e protagonizou uma escalada formidável no domingo depois de sair do fundo do grid.

O piloto conquistou 21 posições na primeira corrida de domingo no Velocitta e outras 23 na segunda perna do calendário, na mesma pista. Em São Paulo, ele largou de 27º e aparecia em sexto na abertura da volta 17, quando foi forçado para fora da pista depois de atacar um concorrente e acabou atingido na área de escape por outro carro, que havia adotado manobra evasiva para evitar o enrosco.

Com 65 posições conquistadas em três provas no domingo, o piloto gaúcho encerra a primeira metade da temporada com bem menos pontos que sua performance merecia. Foram duas poles (uma com direito a recorde de pista em Mogi Guaçu), um segundo lugar no grid e três infortúnios no sábado, sempre seguidos de escaladas no domingo.

"É muito esforço e dedicação voltado ao esporte e nem sempre ele é justo. Temos que aceitar, permanecer resilientes e nos superar. Vamos mirar o lado positivo e entender que quanto maiores as dificuldades, maiores serão os aprendizados", disse o piloto.

