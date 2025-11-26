Depois de um campeonato de sprint decidido a metros da bandeirada na etapa preliminar da F1 há três semanas, o final da temporada do vigésimo aniversário da Porsche Cup C6 Bank teve final apoteótico com a corrida de 500 km vencida por Alceu Feldmann e Gui Salas.

Restavam 40 km de um campeonato de 1.100 km considerando as três etapas longas. O título estava nas mãos de Matheus Comparatto com a combinação de resultados. Mas um safety car a menos de dez voltas do fim colocou de volta na batalha a dupla do #544, que havia despencado para o fim do pelotão com um pneu furado no início. Felipe Fraga então avançou de oitavo para quinto na bandeirada, garantindo o campeonato em dupla com Marçal Muller em recuperação épica.

O vice-campeonato ficou com Comparatto, em seu ano de estreia no evento dos carros de competição mais produzidos no planeta depois de uma exitosa trajetória em carros de fórmula. Ele foi para o pódio nas três corridas de longa duração (a primeira em dupla com Arthur Leist e as demais com Matheus Ferreira).

A festa da família Feldmann no pódio foi completada pelo terceiro lugar do carro #8, tripulado por Alceu Neto e Gabriel Casagrande. Pai e filho inclusive estiveram na pista nos mesmos stints e chegaram a duelar pela liderança em mais de uma ocasião.

O pódio foi completado pelo #7, de Miguel Paludo e Alan Hellmeister, e pela escalada memorável dos pilotos do #544.

A Challenge também teve emoção do início ao fim na disputa pelo título, entre a dupla formada por José Moura Neto e Matheus Iorio e a parceria de pai e filho composta pelos chilenos Carlos Ruiz e Carlos Ruiz Jr. No final prevaleceram os brasileiro do carro #45, levantando também o título da divisão Sport.

Mas a dupla da corrida na categoria dos carros da geração 991.2 foi a tripulação do Porsche #66, composta por Sadak Leite e Fabio Carbone. Eles lideraram da pole até o final com segurança.

A temporada 2026 da Porsche Cup C6 Bank já tem locais e datas confirmados. O calendário foi apresentado no briefing dos pilotos, com corridas programadas para Interlagos, Goiânia, Velocitta e duas em Portugal. Mais uma vez serão realizados campeonatos de sprint e endurance das classes Carrera e Challenge, além do campeonato da Trophy. A grande novidade do calendário será uma prova em Le Mans, dentro do evento suporte da mítica corrida de 24 Horas.

Galeria de campeões de 2025

Campeonato Sprint

Carrera: Miguel Paludo

Carrera Sport: Marcos Regadas

Carrera Rookie: Silvio Morestoni

Challenge: Caio Chaves

Challenge Sport: Lucas Locatelli

Challenge Rookie: Daniel Neumann

Trophy: Neto Carloni

Trophy Sport: Gabriel Guper

Campeonato Endurance

Carrera: Marçal Muller e Felipe Fraga

Carrera Sport: Josimar Junior e Sergio Ramalho

Carrera Rookie: Marco Pisani e Renan Guerra

Challenge: José Moura Neto e Matheus Iorio

Challenge Sport: José Moura Neto e Matheus Iorio

Challenge Rookie: Carlos Ruiz e Carlos Ruiz Jr

Overall

Carrera: Marçal Muller

Challenge: José Moura Neto

