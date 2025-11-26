Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil

Recomendado para você

F1: Bortoleto revela detalhes sobre reunião da FIA com pilotos

F1: Bortoleto revela detalhes sobre reunião da FIA com pilotos

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: Bortoleto revela detalhes sobre reunião da FIA com pilotos
NASCAR: Allgaier dá veredito sobre formato de playoffs e comenta JR na Cup, Zilisch e nervosismo em 2025

NASCAR: Allgaier dá veredito sobre formato de playoffs e comenta JR na Cup, Zilisch e nervosismo em 2025

NASCAR XFINITY
NASCAR XFINITY
NASCAR: Allgaier dá veredito sobre formato de playoffs e comenta JR na Cup, Zilisch e nervosismo em 2025
F1 AO VIVO: Acompanhe o treino único do GP do Catar em Tempo Real

F1 AO VIVO: Acompanhe o treino único do GP do Catar em Tempo Real

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1 AO VIVO: Acompanhe o treino único do GP do Catar em Tempo Real
F1: Brown compara Verstappen à "personagem de filme de terror"

F1: Brown compara Verstappen à "personagem de filme de terror"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: Brown compara Verstappen à "personagem de filme de terror"
F1: Após sequência de acidentes, Bortoleto revela conselho recebido de Verstappen

F1: Após sequência de acidentes, Bortoleto revela conselho recebido de Verstappen

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: Após sequência de acidentes, Bortoleto revela conselho recebido de Verstappen
F1: O que foi discutido na reunião da FIA com os pilotos no Catar?

F1: O que foi discutido na reunião da FIA com os pilotos no Catar?

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1: O que foi discutido na reunião da FIA com os pilotos no Catar?
F1: Toto Wolff diz quem é o piloto mais menosprezado da categoria

F1: Toto Wolff diz quem é o piloto mais menosprezado da categoria

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Toto Wolff diz quem é o piloto mais menosprezado da categoria
F1 - Norris, Piastri e Verstappen: o que os números dizem sobre a temporada de cada?

F1 - Norris, Piastri e Verstappen: o que os números dizem sobre a temporada de cada?

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Catar
F1 - Norris, Piastri e Verstappen: o que os números dizem sobre a temporada de cada?
Porsche Cup Interlagos - Endurance

Porsche Cup: Após a final em Interlagos, confira todos os campeões da temporada 2025

Prova de 500km na capital paulista coroou os campeões Endurance e Overall deste ano

Editado:
Porsche Cup

Depois de um campeonato de sprint decidido a metros da bandeirada na etapa preliminar da F1 há três semanas, o final da temporada do vigésimo aniversário da Porsche Cup C6 Bank teve final apoteótico com a corrida de 500 km vencida por Alceu Feldmann e Gui Salas.

Leia também:

Restavam 40 km de um campeonato de 1.100 km considerando as três etapas longas. O título estava nas mãos de Matheus Comparatto com a combinação de resultados. Mas um safety car a menos de dez voltas do fim colocou de volta na batalha a dupla do #544, que havia despencado para o fim do pelotão com um pneu furado no início. Felipe Fraga então avançou de oitavo para quinto na bandeirada, garantindo o campeonato em dupla com Marçal Muller em recuperação épica.

O vice-campeonato ficou com Comparatto, em seu ano de estreia no evento dos carros de competição mais produzidos no planeta depois de uma exitosa trajetória em carros de fórmula. Ele foi para o pódio nas três corridas de longa duração (a primeira em dupla com Arthur Leist e as demais com Matheus Ferreira).

A festa da família Feldmann no pódio foi completada pelo terceiro lugar do carro #8, tripulado por Alceu Neto e Gabriel Casagrande. Pai e filho inclusive estiveram na pista nos mesmos stints e chegaram a duelar pela liderança em mais de uma ocasião.

O pódio foi completado pelo #7, de Miguel Paludo e Alan Hellmeister, e pela escalada memorável dos pilotos do #544.

A Challenge também teve emoção do início ao fim na disputa pelo título, entre a dupla formada por José Moura Neto e Matheus Iorio e a parceria de pai e filho composta pelos chilenos Carlos Ruiz e Carlos Ruiz Jr. No final prevaleceram os brasileiro do carro #45, levantando também o título da divisão Sport.

Mas a dupla da corrida na categoria dos carros da geração 991.2 foi a tripulação do Porsche #66, composta por Sadak Leite e Fabio Carbone. Eles lideraram da pole até o final com segurança.

A temporada 2026 da Porsche Cup C6 Bank já tem locais e datas confirmados. O calendário foi apresentado no briefing dos pilotos, com corridas programadas para Interlagos, Goiânia, Velocitta e duas em Portugal. Mais uma vez serão realizados campeonatos de sprint e endurance das classes Carrera e Challenge, além do campeonato da Trophy. A grande novidade do calendário será uma prova em Le Mans, dentro do evento suporte da mítica corrida de 24 Horas.

Galeria de campeões de 2025

Campeonato Sprint

Carrera: Miguel Paludo
Carrera Sport: Marcos Regadas
Carrera Rookie: Silvio Morestoni
Challenge: Caio Chaves
Challenge Sport: Lucas Locatelli
Challenge Rookie: Daniel Neumann
Trophy: Neto Carloni
Trophy Sport: Gabriel Guper

Campeonato Endurance

Carrera: Marçal Muller e Felipe Fraga
Carrera Sport: Josimar Junior e Sergio Ramalho
Carrera Rookie: Marco Pisani e Renan Guerra
Challenge: José Moura Neto e Matheus Iorio
Challenge Sport: José Moura Neto e Matheus Iorio
Challenge Rookie: Carlos Ruiz e Carlos Ruiz Jr

Overall

Carrera: Marçal Muller
Challenge: José Moura Neto

Bortoleto CONTESTADO e as REAIS chances de NORRIS, VERSTAPPEN e PIASTRI | Apple TV no lugar da GLOBO?

Ouça versão áudio do Podcast:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior No Brasil, filha de Dale Earnhardt comenta internacionalização da NASCAR e chances da JR Motorsports competir na Cup
Próximo artigo Matheus Comparatto enaltece participação no Porsche Junior Programme Shoot-out

Principais comentários

Últimas notícias

F1: Bortoleto revela detalhes sobre reunião da FIA com pilotos

F1: Bortoleto revela detalhes sobre reunião da FIA com pilotos

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do Catar
F1: Bortoleto revela detalhes sobre reunião da FIA com pilotos
NASCAR: Allgaier dá veredito sobre formato de playoffs e comenta JR na Cup, Zilisch e nervosismo em 2025

NASCAR: Allgaier dá veredito sobre formato de playoffs e comenta JR na Cup, Zilisch e nervosismo em 2025

NASCAR XFINITY
NSXF NASCAR XFINITY
NASCAR: Allgaier dá veredito sobre formato de playoffs e comenta JR na Cup, Zilisch e nervosismo em 2025
F1 AO VIVO: Acompanhe o treino único do GP do Catar em Tempo Real

F1 AO VIVO: Acompanhe o treino único do GP do Catar em Tempo Real

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do Catar
F1 AO VIVO: Acompanhe o treino único do GP do Catar em Tempo Real
F1: Brown compara Verstappen à "personagem de filme de terror"

F1: Brown compara Verstappen à "personagem de filme de terror"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do Catar
F1: Brown compara Verstappen à "personagem de filme de terror"

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros