Marçal Muller foi um dos destaques da temporada de 2021 na Porsche Cup, com duas vitórias e quatro poles positions e o vice-campeonato, ‘perdido’ na etapa preliminar da Fórmula 1, após conquistar duas poles na rodada dupla.

Com títulos na Sprint Challenge em 2017 e Carrera Cup em 2019, o gaúcho luta novamente pelo tricampeonato, tendo que definitivamente virar a página.

“Acho que ficou muito claro para todo mundo o meu rendimento de 2021”, disse Muller ao Motorsport.com. “A gente bateu na trave, com algumas questões no regulamento, os descartes, e um pouquinho de falta de sorte também na última corrida, quando fizemos duas poles. Mas não adianta lamentar, corrida é isso aí, temos que aceitar os resultados, sempre pensando na próxima, em como melhorar e como ser melhor.”

“E foi isso que eu fiz, após a frustração da última etapa do ano passado, estamos aí, já ganhamos a primeira corrida e agora é focar neste campeonato para tentar, quem sabe ser campeão no final do ano.”

O fim de semana de Muller vem sendo perfeito até agora. O comandante do carro #544 da Equivoco Racing liderou o treino de sexta-feira, fez a pole e venceu a corrida 1 em Goiânia, na primeira etapa do ano.

“Agora ano novo, vida nova, carro novo, tudo novo, então essas novidades vieram mesmo para dar uma zerada, todo mundo está tendo que aprender tudo de novo, se tornou mais complexo o final de semana. Mas é bacana, acho que a Porsche está indo para um caminho muito profissional, já tem uma grandeza, uma visibilidade do público muito grande e acho que tem tudo para no futuro brigar para ser uma das melhores categorias do Brasil.”

