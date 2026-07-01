Porsche Cup: Após disputar corrida lendária em Le Mans, Silvio Morestoni chega em Portugal buscando pódio
Campeão da Carrera Rookie em 2025 terá desafio duplo no Algarve com corridas em sprint e endurance
Foto de: Rodrigo Ruiz
Silvio Morestoni se prepara para mais uma etapa internacional da Porsche Cup, que será realizada neste final de semana no circuito do Algarve em Portugal.
O nativo de Blumenau entra na etapa disposto a conseguir bons resultados pela sua categoria, a Carrera Sport. Morestoni teve um início promissor no final de semana em Le Mans, concluindo o treino livre em quarto e a qualificação em sétimo.
No entanto, ele não pôde completar nenhuma das duas corridas realizadas após sofrer uma batida no início da primeira e precisar retirar o carro na segunda. Mesmo assim, o final de semana valeu pela experiência de correr em um lugar histórico.
Agora, o catarinense busca pontuar na pista desafiadora do Algarve, em tentativa de replicar os resultados do início promissor em Le Mans e se distanciar de acidentes que podem atrapalhar novamente o final de semana.
A Porsche Cup terá dois finais de semana em Portimão. No segundo, acontecerá a estreia do Endurance em 2026. Morestoni foi o primeiro a anunciar o parceiro para as provas em dupla, dividindo o volante com Matheus Machado, engenheiro de Rubens Barrichello e muito vencedor no automobilismo virtual.
"Estou bem animado para essa segunda etapa europeia. Tive velocidade em Le Mans, mas as circunstâncias das corridas não permitiram o resultado que eu esperava. Estou confiante na performance que podemos ter nessas duas etapas em Portugal e vamos terminar com bons resultados", disse Morestoni.
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