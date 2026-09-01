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Porsche Cup Interlagos - Sprint II

Porsche Cup: Após dois pódios em Portugal, Antonella Bassani volta a correr em Interlagos

Pilota foi segunda colocada no Algarve

Livia Veiga
Publicado:
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Antonella Bassani volta a pilotar na Porsche Cup neste fim de semana, com a categoria fazendo sua segunda corrida em Interlagos. Os bons resultados conquistados na Europa ainda estão no retrovisor, mesmo depois de quase dois meses da categoria em hiato.

Leia também:

Antonella conseguiu dois pódios nas corridas Sprint da Porsche Carrera realizadas no Algarve, em Portugal.

Agora, a campeã da Challenge de 2023 volta ao palco onde se consagrou como a primeira mulher a vencer um título da categoria, no histórico circuito de Interlagos. A catarinense está na terceira posição no campeonato de 2026 e continua sonhando com o título, dessa vez na principal classe da Porsche Cup.

Para a parte final desta temporada, a categoria realiza dois treinos qualificatórios para o grid de largada, extinguindo o grid invertido. Assim, as duas corridas irão pagar a mesma pontuação.

O final de semana da Porsche Cup conta com dois treinos opcionais e um livre na sexta, as duas qualificações e a primeira corrida no sábado e se encerra com a segunda corrida no domingo.

"Conseguimos fazer etapas de recuperação e deu tudo certo. Passamos a temporada toda tentando reduzir os danos da 12ª posição na primeira etapa e fizemos isso na Europa. Tivemos P2 em Le Mans, dois pódios no Algarve. Se contar Velocitta, também fomos muito bem", disse Antonella.

"Vamos continuar trabalhando para tentar buscar o título, mesmo que a gente esteja um pouco longe do líder. Seguimos nesse foco em Interlagos, buscando fazer pontos e, agora sim, buscando o título. Gosto das mudanças nos Qualis; deixam a disputa pelo campeonato mais acirrada".

Após SHOW em Aragón, MARC é FAVORITO ao TÍTULO vs APRILIAS? Diogo BRILHA: e aí, Honda? SERTÕES e AMA

Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:

 

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