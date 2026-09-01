Antonella Bassani volta a pilotar na Porsche Cup neste fim de semana, com a categoria fazendo sua segunda corrida em Interlagos. Os bons resultados conquistados na Europa ainda estão no retrovisor, mesmo depois de quase dois meses da categoria em hiato.

Antonella conseguiu dois pódios nas corridas Sprint da Porsche Carrera realizadas no Algarve, em Portugal.

Agora, a campeã da Challenge de 2023 volta ao palco onde se consagrou como a primeira mulher a vencer um título da categoria, no histórico circuito de Interlagos. A catarinense está na terceira posição no campeonato de 2026 e continua sonhando com o título, dessa vez na principal classe da Porsche Cup.

Para a parte final desta temporada, a categoria realiza dois treinos qualificatórios para o grid de largada, extinguindo o grid invertido. Assim, as duas corridas irão pagar a mesma pontuação.

O final de semana da Porsche Cup conta com dois treinos opcionais e um livre na sexta, as duas qualificações e a primeira corrida no sábado e se encerra com a segunda corrida no domingo.

"Conseguimos fazer etapas de recuperação e deu tudo certo. Passamos a temporada toda tentando reduzir os danos da 12ª posição na primeira etapa e fizemos isso na Europa. Tivemos P2 em Le Mans, dois pódios no Algarve. Se contar Velocitta, também fomos muito bem", disse Antonella.

"Vamos continuar trabalhando para tentar buscar o título, mesmo que a gente esteja um pouco longe do líder. Seguimos nesse foco em Interlagos, buscando fazer pontos e, agora sim, buscando o título. Gosto das mudanças nos Qualis; deixam a disputa pelo campeonato mais acirrada".

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