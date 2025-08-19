Marçal Muller precisou cruzar o oceano Atlântico para espantar a maré de azar em 2025. Atual campeão de sprint da Porsche Cup, ele cravou as duas primeiras poles do ano no Velocitta e foi segundo no grid em Interlagos, mas amargou resultados ruins nas três etapas com furos de pneus e problemas no carro enquanto liderava as corridas de sábado.

O panorama para o representante da marca oficial de tinta automotiva da Porsche Cup mudou com a ida da categoria para Portugal. No Algarve, o piloto gaúcho do carro #544 foi quase perfeito: anotou mais uma pole, venceu a corrida do sábado, foi segundo colocado no domingo na etapa Sprint e, ao lado de Felipe Fraga, gabaritou a abertura do campeonato Endurance, com direito a pole e vitória nos dois segmentos, em uma exibição dominante.

Agora, a Porsche Cup se agita para mais uma jornada combinada de Sprint e Endurance, ambas na próxima semana, no Estoril.

Credenciado pela velocidade que mostrou no ano todo e respaldado pelos resultados do Algarve, Muller tem ainda um fator adicional de motivação para a passagem da categoria pelo palco onde Ayrton Senna venceu pela primeira vez na F1, há 40 anos: o fim do grid invertido.

Para valorizar a disputa na reta final do campeonato Sprint e favorecer os pilotos mais consistentes nos treinos classificatórios, o regulamento desportivo da Porsche Cup historicamente determina duas sessões de quali e pontuação cheia nas etapas 5 e 6 de sprint.

Assim, na quinta-feira, 28 de agosto, o piloto Farben vai realizar duas sessões classificatórias, com a possibilidade de ampliar para seis em sete os troféus conferidos aos pole positions da Carrera Cup em 2025. Depois, no domingo, 31 de agosto, em dupla com o vice-líder do campeonato da Stock Car, Felipe Fraga, Muller terá mais uma oportunidade de contribuir para colocar o carro da marca oficial de tinta automotiva da Porsche Cup na frente do grid.

“Com certeza estamos vivendo dois momentos distintos na temporada. No campeonato de sprint todo mundo sabe o que acontece: não tive bons resultados no início, o que afetou bastante minha posição nos pontos mas, por outro lado, me faz ir mais leve nas últimas etapas. Isso também ajuda no resultado das corridas".

"Agora com dois qualis, pelo histórico das tomadas de tempo em 2025, é positivo para o nosso carro. Vamos brigar pelas duas poles e pelas duas vitórias, para tentar sair com o máximo de pontos possível na sprint. Já na Endurance somos os líderes do campeonato, com pole, vitória no segmento 1 e na corrida do Algarve. Então o foco é tentar manter essa boa fase com o Felipe Fraga, para fazermos uma ótima segunda etapa e chegar com boas chances de título para a equipe Farben na última etapa do calendário em Interlagos”.

Depois da passagem da categoria pelo Estoril, restarão duas etapas em 2025, ambas em Interlagos. O certame Sprint será decidido nos dias 8 e 9 de novembro dentro do evento suporte do GP de Fórmula 1, com o campeonato Endurance e o título Overall (atribuído ao competidor com mais pontos válidos nas tabelas de Sprint e Endurance) entregues em 22 de novembro.

