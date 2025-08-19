Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Porsche Cup

Porsche Cup: Após jornada quase perfeita no Algarve, Muller vê quali duplo como trunfo no Estoril

Campeonato de sprint da Porsche Cup abandona inversão de grid nas duas últimas etapas

Editado:
Marçal Müller

Marçal Muller precisou cruzar o oceano Atlântico para espantar a maré de azar em 2025. Atual campeão de sprint da Porsche Cup, ele cravou as duas primeiras poles do ano no Velocitta e foi segundo no grid em Interlagos, mas amargou resultados ruins nas três etapas com furos de pneus e problemas no carro enquanto liderava as corridas de sábado.

Leia também:

O panorama para o representante da marca oficial de tinta automotiva da Porsche Cup mudou com a ida da categoria para Portugal. No Algarve, o piloto gaúcho do carro #544 foi quase perfeito: anotou mais uma pole, venceu a corrida do sábado, foi segundo colocado no domingo na etapa Sprint e, ao lado de Felipe Fraga, gabaritou a abertura do campeonato Endurance, com direito a pole e vitória nos dois segmentos, em uma exibição dominante.

Agora, a Porsche Cup se agita para mais uma jornada combinada de Sprint e Endurance, ambas na próxima semana, no Estoril.

Credenciado pela velocidade que mostrou no ano todo e respaldado pelos resultados do Algarve, Muller tem ainda um fator adicional de motivação para a passagem da categoria pelo palco onde Ayrton Senna venceu pela primeira vez na F1, há 40 anos: o fim do grid invertido.

Para valorizar a disputa na reta final do campeonato Sprint e favorecer os pilotos mais consistentes nos treinos classificatórios, o regulamento desportivo da Porsche Cup historicamente determina duas sessões de quali e pontuação cheia nas etapas 5 e 6 de sprint.

Assim, na quinta-feira, 28 de agosto, o piloto Farben vai realizar duas sessões classificatórias, com a possibilidade de ampliar para seis em sete os troféus conferidos aos pole positions da Carrera Cup em 2025. Depois, no domingo, 31 de agosto, em dupla com o vice-líder do campeonato da Stock Car, Felipe Fraga, Muller terá mais uma oportunidade de contribuir para colocar o carro da marca oficial de tinta automotiva da Porsche Cup na frente do grid.

“Com certeza estamos vivendo dois momentos distintos na temporada. No campeonato de sprint todo mundo sabe o que acontece: não tive bons resultados no início, o que afetou bastante minha posição nos pontos mas, por outro lado, me faz ir mais leve nas últimas etapas. Isso também ajuda no resultado das corridas".

"Agora com dois qualis, pelo histórico das tomadas de tempo em 2025, é positivo para o nosso carro. Vamos brigar pelas duas poles e pelas duas vitórias, para tentar sair com o máximo de pontos possível na sprint. Já na Endurance somos os líderes do campeonato, com pole, vitória no segmento 1 e na corrida do Algarve. Então o foco é tentar manter essa boa fase com o Felipe Fraga, para fazermos uma ótima segunda etapa e chegar com boas chances de título para a equipe Farben na última etapa do calendário em Interlagos”.

Depois da passagem da categoria pelo Estoril, restarão duas etapas em 2025, ambas em Interlagos. O certame Sprint será decidido nos dias 8 e 9 de novembro dentro do evento suporte do GP de Fórmula 1, com o campeonato Endurance e o título Overall (atribuído ao competidor com mais pontos válidos nas tabelas de Sprint e Endurance) entregues em 22 de novembro.

DIOGO REINA e ESTÁ PERTO DE DEFINIR FUTURO NA MOTOGP: Saiba TUDO pós-Áustria! MÁRQUEZ VIVE SEU AUGE?

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST pós-vitória de Diogo Moreira na Áustria: 

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

In this article
Porsche Cup
Be the first to know and subscribe for real-time news email updates on these topics

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Consistência faz diferença na temporada do 20º aniversário da Porsche Cup

Principais comentários

Últimas notícias

MotoGP: Quartararo confirma teste em Misano com motor V4 da Yamaha

MotoGP: Quartararo confirma teste em Misano com motor V4 da Yamaha

MGP MotoGP
GP da Áustria
MotoGP: Quartararo confirma teste em Misano com motor V4 da Yamaha
F1 - Montoya: "Unidade de potência da Red Bull para 2026 pode surpreender"

F1 - Montoya: "Unidade de potência da Red Bull para 2026 pode surpreender"

F1 Fórmula 1
GP da Holanda
F1 - Montoya: "Unidade de potência da Red Bull para 2026 pode surpreender"
F1: Massa traz atualizações do processo de 2008 e 'abre o coração'

F1: Massa traz atualizações do processo de 2008 e 'abre o coração'

F1 Fórmula 1
F1: Massa traz atualizações do processo de 2008 e 'abre o coração'
Porsche Cup: Após jornada quase perfeita no Algarve, Muller vê quali duplo como trunfo no Estoril

Porsche Cup: Após jornada quase perfeita no Algarve, Muller vê quali duplo como trunfo no Estoril

PCUP Porsche Cup
Porsche Cup: Após jornada quase perfeita no Algarve, Muller vê quali duplo como trunfo no Estoril

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros