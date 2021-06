Porsche Cup: Após ‘maratona’, Sanchez e Menossi definem campeonatos

Na primeira etapa da Porsche Cup Brasil os pilotos Eduardo Menossi e Leo Sanchez encararam uma jornada dupla cada um, com ambos os pilotos – e amigos – fazendo no mesmo fim de semana toda a programação de treinos e corridas das duas categorias, a Carrera Cup e GT3 Cup.

À época, ambos estavam na dúvida se dariam um passo à frente dentro da categoria. Neste fim de semana, o campeonato Sprint está em Curitiba e Sanchez e Menossi voltarão à rotina, mas em caminhos diferentes.

Menossi, que encerrou sua participação na GT3 Cup com vitória - decidiu seguir na Carrera Cup, informando sua decisão no programa Q4 no canal do Motorsport.com no YouTube. Já Sanchez, se prepara para mais uma etapa da Carrera Cup.

“Me adaptei bem ao carro, mesmo não tendo os freios ABS e neste ano quero um objetivo maior, que é a disputa do título tanto da classe Sport, como na geral”, revelou.

