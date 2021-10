Depois de um começo promissor de temporada na prova de abertura, em Interlagos (SP), Sérgio Jimenez quer se manter entre os pretendentes ao título da Porsche Endurance Series. A prova, pelo campeonato de provas de longa duração da Porsche Cup, acontece neste fim de semana, em Goiânia (GO), onde o paulista outra vez fará dupla com Edson Reis. Depois da pole e do terceiro lugar na classe GT3 Trophy em São Paulo, o piloto Maxon Racing quer, no mínimo, repetir o desempenho para permanecer firme na briga pelo campeonato.

“Acho que Interlagos foi uma prova muito promissora para a gente, pois o Edson e eu nunca havíamos competido juntos e acho que tivemos um desempenho e entrosamento muito bons”, comentou Jimenez. “Cheguei a liderar entre todos os carros da GT3 no início da prova, tive ótimas disputas e realmente me diverti muito. No final, ficamos um pouco para trás de onde estávamos, mas foi uma boa corrida e temos plenas condições de repetir a dose em Goiânia”, avaliou.

Na capital de Goiás, onde já competiu em duas ocasiões pela Stock Car na atual temporada, Jimenez espera uma prova difícil, seja pelo calor ou pela possibilidade de chuva. “Corrida em Goiânia geralmente é com temperatura acima de 30 graus, mas a chuva pode aparecer e embaralhar tudo”, destacou. “O Edson fez a primeira prova dele aqui de Porsche no último fim de semana pelo campeonato Sprint e já pode descobrir alguns dos segredos da pista. Seja com muito sol ou com piso molhado, estaremos prontos”, encerrou.

A prova da Porsche Endurance Series em Goiânia terá 300 quilômetros ou 2h45 de duração (o que ocorrer primeiro) e será disputada neste sábado (16), a partir das 13h. A prova terá transmissão ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube.

Porsche Endurance Series – Goiânia

Sexta-feira, 15 de outubro

11:00 – 11:45 – Treino livre 1

13:15 – 14:00 – Treino livre 2

15:45 – 15:55 – Quali Grupo A – Carrera Cup

16:10 – 16:20 – Quali Grupo A – GT3 Cup

16:35 – 16:45 – Quali Grupo B – Carrera Cup

17:00 – 17:10 – Quali Grupo B – GT3 Cup

Sábado, 16 de outubro

12:50 – 15:55 – Formação de grid e corrida (300 km ou 2h45)

