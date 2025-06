Depois de um intervalo de dois meses, a Porsche Cup retorna neste fim de semana com ação em uma pista inédita para o campeão da Carrera Cup, Marçal Muller: o desafio da quarta etapa do calendário no circuito português do Algarve, uma das pistas europeias que recebeu a F1 nos últimos anos. O desafio do piloto é traduzir em pontos a velocidade que mostrou no Velocitta e Interlagos, lutando mais uma vez por vitórias para a marca oficial de tinta automotiva da Porsche Cup.

Muller abriu a temporada cravando a primeira pole position do ano, após dominar os treinos da pré-temporada e liderar as sessões oficiais no autódromo de Velocitta. Na segunda etapa, em Mogi Guaçu, quebrou o recorde da pista ao marcar 1:26.994 para largar novamente na frente. Nas duas provas, porém, teve pneus furados enquanto liderava, despencando na ordem de chegada e consequentemente nos grids das corridas 2. Em Interlagos na etapa 3, Muller classificou o carro em segundo lugar no grid e novamente teve problema no sábado.

O roteiro de escalada no domingo após largar do fundo do grid, cumprido de forma espetacular em Mogi Guaçu, foi interrompido em São Paulo quando Muller acabou atingido por outro carro na área de escape ao desviar de confusão à sua frente na pista. Ainda assim, o piloto gaúcho acumula 65 ultrapassagens no ano: No Velocitta, avançou 21 posições em uma corrida e mais 23 no domingo da etapa seguinte, conquistando seu primeiro pódio da temporada. Em Interlagos, saiu da 27ª posição e já figurava em sexto lugar antes da abertura da 18ª volta.

O circuito de Portimão é conhecido por sua complexidade técnica. Com 4.684 metros e 15 curvas, o traçado combina zonas de frenagem em declive com curvas de alta velocidade e visibilidade reduzida, desafiando o preparo físico e mental dos pilotos. A altimetria da pista remete a uma montanha-russa, exigindo adaptação rápida e estratégia refinada, mesmo em condições favoráveis a ultrapassagens.

A programação da etapa portuguesa tem início na sexta-feira (27), com duas sessões de treinos livres. No sábado (28), a classificação está marcada para as 9h (horário de Brasília), seguida da primeira corrida. No domingo (29), a segunda prova encerra as atividades da etapa às 12h05. A Porsche Cup tem transmissão na Motorsport.tv Brasil.

“As expectativas são muito positivas”, disse Muller. “Mesmo sem conhecer Portimão e nunca tendo corrido lá, estou muito feliz por ter a oportunidade de conhecer um circuito tão renomado internacionalmente. A gente sabe que nossa situação no campeonato Sprint está comprometida, principalmente pelos problemas que enfrentamos enquanto liderávamos as três primeiras etapas, algo que todos puderam acompanhar. O importante é que, em nenhum momento, deixamos de mostrar performance. Apenas não conseguimos converter isso em resultados. Agora, nosso foco é nos adaptar o mais rápido possível à pista e lutar por poles e vitórias.”

