Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Toto Wolff confirma venda de parte das ações da Mercedes para o CEO da CrowdStrike
Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Porsche Cup encerra temporada com desafio de longa duração em Interlagos
Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Reales fecha temporada da Porsche Cup em Interlagos e mira pódio
Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Enzo Fittipaldi corre em Interlagos e mira novo pódio em endurance da Porsche Cup
Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Rafa Brocchi acelera rumo à final do Endurance da Porsche Cup em Interlagos
Porsche Cup
Porsche Cup
Porsche Cup: Giassi e Morestoni chegam a Interlagos na briga pelo título da Carrera Rookie
Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Matheus Ferreira busca novo pódio na Porsche Cup Brasil em etapa de endurance em Interlagos
WEC
WEC
Bahrein
Mick Schumacher deixa equipe Alpine no WEC; quais as opções para o alemão?
Porsche Cup Interlagos - Endurance

Porsche Cup: Após primeiro contato com Interlagos, Michael Fassbender revela que tem Senna como ídolo no automobilismo

Ator germano-irlandês divide o Porsche #93 com Max Wilson na corrida de 500 km que encerra a temporada da Porsche Cup

Editado:
Michael Fassbender e Max Wilson

Michael Fassbender completou nesta quarta-feira suas primeiras voltas em Interlagos e iniciou oficialmente sua participação na etapa de 500 km que encerra a 20ª temporada da Porsche Cup C6 Bank.

Leia também:

O ator germano-irlandês, conhecido mundialmente por filmes como Bastardos InglóriosX-Men, retorna às pistas após dois anos longe das competições para dividir o Porsche #93 com Max Wilson no evento de encerramento do calendário.

Fassbender tem quilometragem em corridas de endurance, com participações em programas oficiais da Porsche Motorsport e experiências no Road to Le Mans. Em Interlagos, teve seu primeiro contato com o traçado histórico após uma preparação prévia no simulador, analisando curvas, elevações e referências de frenagem.

Max Wilson, por sua vez, recebe o convite para competir como homenagem da categoria ao trabalho técnico que desenvolve há 17 anos, período em que foi responsável por equalização, shakedown e desenvolvimento de todos os carros do grid. Pela primeira vez, o piloto-consultor alinhará oficialmente em uma prova da Porsche Cup.

“Já estive no Brasil algumas vezes e sempre tive uma relação especial com o país", disse Fassbender. "Minha primeira visita foi em 2002 e, desde então, conheci lugares como Bahia, Lençóis Maranhenses, Rio de Janeiro, São Paulo e Florianópolis. Sempre fui fã de Fórmula 1 e tenho o Ayrton Senna como meu primeiro herói, então voltar e ter a oportunidade de andar em Interlagos é realmente especial".

"Tenho um 991 para treinos, mas será minha primeira experiência competitiva com o 992. No simulador, tudo parece mais simples. Aqui, as maiores diferenças são as elevações e as curvas de alta. Interlagos é old school: exige encontrar o fluxo. Estou aproveitando o processo, corrigindo detalhe por detalhe a cada volta".

"Sobre Le Mans, para onde a Porsche Cup Brasil vai no próximo ano, o mais importante é sentir a atmosfera. Assim como no Brasil, a paixão pelo automobilismo domina tudo. É uma experiência impressionante".

"Primeiro de tudo, fiquei impressionado com o quanto ele é simpático, simples e tranquilo", disse Max Wilson. "Ele é apaixonado por corrida, conhece muito sobre automobilismo e hoje está aqui pela primeira vez, conhecendo o carro da Porsche Cup e guiando em Interlagos, uma pista onde nunca tinha andado. Estou muito feliz e para mim, é uma alegria enorme".

"É a primeira vez que vou competir na Porsche de fato, depois de 17 anos atuando na categoria e está sendo uma experiência muito especial, ainda mais ao lado de um convidado como o Michael. Só tenho a agradecer a todos por essa oportunidade".

A dupla participa de sessões de treino nesta quinta-feira e do classificatório na sexta-feira. A corrida de 500 km, que fecha a temporada 2025, acontece no sábado, a partir das 14h, com transmissão ao vivo pela Motorsport.tv Brasil no YouTube.

Artigo anterior Porsche Cup: Confira horários e como assistir aos 500km de Interlagos, etapa final da temporada 2025

