O ano muda mas o vencedor continua o mesmo: Marçal Muller conquistou neste sábado a primeira vitória da temporada 2026 da Porsche Cup Brasil, dominando a prova da Carrera Cup para chegar ao seu sexto triunfo nas últimas sete corridas.

Marçal conseguiu, assim, evitar o azar que teve no ano passado, quando fez pole nas três primeiras etapas, mas sem converter nenhuma das vitórias do sábado devido a furos nos pneus. Atual campeão Overall, Muller fez uma prova consistente, sem deixar espaço para ataques de seu rival mais próximo, Lucas Salles, mesmo nas relargadas.

Em entrevista ao Motorsport.com após a corrida, ele fez um balanço de sua performance neste sábado.-

"Foi uma corrida em uma temperatura que ainda não tínhamos trabalhado no final de semana, esquentou bastante, bastante sol. O carro se adaptou um pouquinho diferente no nosso ajuste, mas conseguimos contornar, imprimi um ritmo forte mesmo assim e consegui proteger a primeira colocação do início ao fim, nos trazendo essa vitória que é muito importante para o campeonato".

"Estamos começando o ano bem diferente do ano passado. Então agora é focar, não furamos mais pneus, não vamos mais furar pneus, e espero que a gente consiga manter esse ritmo forte disputando pole-position, conseguindo trazer mais vitórias para termos chances de chegar no final do ano tentando meu sétimo título".

Com um sorteio de inversão de grid de sete posições para o domingo, Muller buscará repetir o resultado do sábado com a ajuda de uma ferramenta importante: o Boost. Cada piloto tem direito a dez acionamentos da potência extra ao longo de todo o fim de semana, entre a classificação e as duas corridas da etapa. Marçal gastou apenas um destes até aqui, e vai para amanhã com o arsenal quase completo.

"Tenho uma vantagem que tenho bastante Boost, então, é tentar usar eles da melhor maneira possível para nós tentarmos crescer dentro da corrida e fazer ultrapassagens, mas vamos tentar ser muito cautelosos para não se envolver em nenhum acidente e trazer o carro para casa".

