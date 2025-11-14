Porsche Cup apresenta nova patrocinadora para final de 2025 e temporada 2026
Categoria realiza no próximo final de semana a última etapa da temporada 2025, com os 500km de Interlagos
Depois de uma eletrizante decisão do título na última curva da temporada de sprint em 2025 no evento suporte da F1 em Interlagos, a Porsche Cup C6 Bank volta seu foco para a decisão do Endurance Challenge no dia 22 com uma importante novidade: a CHROMA Blindagens é apresentada como patrocinadora oficial do evento em vínculo válido para toda a temporada 2026.
Referência no segmento, especialmente em blindagem de carros super esportivos, a CHROMA é patrocinadora máster da equipe dos pilotos Renan Guerra e Marco Pisani na Carrera Cup e agora passa a estampar sua marca em todos os carros do evento.
A CHROMA planeja uma ampla gama de ativações a partir da etapa de 22 de novembro, inclusive o lançamento da “Blindagem Cup”, um produto ultraleve desenvolvido especificamente para modelos de linha produzidos pela Porsche.
A Porsche Cup C6 Bank é a primeira categoria a receber o patrocínio oficial da CHROMA, encorpando a plataforma de marketing da marca no segmento automotivo de primeira linha.
“Damos as boas vindas à chegada da CHROMA ao nosso elenco de patrocinadores oficiais", disse Dener Pires, promotor da Porsche Cup. "É mais uma marca líder em seu segmento a acreditar na plataforma de marketing e ativação da Porsche Cup e isso nos deixa muito contentes, especialmente porque oferecem um serviço diferenciado que já é do gosto de muitos de nossos pilotos”.
“A Porsche Cup C6 Bank é a plataforma ideal para ativarmos nossa marca e nossos produtos", disse Gustavo de Crescenzo, CEO da CHROMA. "Não por acaso desenvolvemos a Blindagem Cup, voltada especificamente para carros Porsche".
"A CHROMA se diferencia no mercado como a blindadora dos carros super esportivos, de modo que o patrocínio à categoria na prova final de 2025 e ao longo de toda temporada de 2026 faz todo sentido. É o passo mais ambicioso em nosso pipeline de patrocínios".
