Depois de uma eletrizante decisão do título na última curva da temporada de sprint em 2025 no evento suporte da F1 em Interlagos, a Porsche Cup C6 Bank volta seu foco para a decisão do Endurance Challenge no dia 22 com uma importante novidade: a CHROMA Blindagens é apresentada como patrocinadora oficial do evento em vínculo válido para toda a temporada 2026.

Referência no segmento, especialmente em blindagem de carros super esportivos, a CHROMA é patrocinadora máster da equipe dos pilotos Renan Guerra e Marco Pisani na Carrera Cup e agora passa a estampar sua marca em todos os carros do evento.

A CHROMA planeja uma ampla gama de ativações a partir da etapa de 22 de novembro, inclusive o lançamento da “Blindagem Cup”, um produto ultraleve desenvolvido especificamente para modelos de linha produzidos pela Porsche.

A Porsche Cup C6 Bank é a primeira categoria a receber o patrocínio oficial da CHROMA, encorpando a plataforma de marketing da marca no segmento automotivo de primeira linha.

“Damos as boas vindas à chegada da CHROMA ao nosso elenco de patrocinadores oficiais", disse Dener Pires, promotor da Porsche Cup. "É mais uma marca líder em seu segmento a acreditar na plataforma de marketing e ativação da Porsche Cup e isso nos deixa muito contentes, especialmente porque oferecem um serviço diferenciado que já é do gosto de muitos de nossos pilotos”.

“A Porsche Cup C6 Bank é a plataforma ideal para ativarmos nossa marca e nossos produtos", disse Gustavo de Crescenzo, CEO da CHROMA. "Não por acaso desenvolvemos a Blindagem Cup, voltada especificamente para carros Porsche".

"A CHROMA se diferencia no mercado como a blindadora dos carros super esportivos, de modo que o patrocínio à categoria na prova final de 2025 e ao longo de toda temporada de 2026 faz todo sentido. É o passo mais ambicioso em nosso pipeline de patrocínios".

