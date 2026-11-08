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Porsche Cup Interlagos - Sprint F1

Porsche Cup: Assista à corrida 2 da Sprint Challenge em Interlagos

Etapa acontece em São Paulo como evento suporte do fim de semana da Fórmula 1

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Antonella Bassani em Interlagos

Antonella Bassani em Interlagos

Foto de: Carsten Horst

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