Porsche Cup atualiza calendário da temporada 2025; veja mudança

A Porsche Cup Brasil anunciou nesta sexta-feira uma mudança no calendário da temporada 2025, referente à etapa que originalmente seria realizada neste fim de semana, no Autódromo de Interlagos.

A etapa, na qual contaria apenas com a disputa da classe Sprint Trophy, já que esta não acompanhou o restante do grid para Portugal, foi jogada para os dias 12 e 13 de setembro, trocando também o palco, com o Velocitta entrando no lugar de Interlagos.

Com a mudança, o calendário do restante da temporada 2025 da Porsche Cup fica assim:

Data Local Quem Corre 28 e 29/08 Estoril (Portugal) Sprint - Classes Carrera Cup e Sprint Challenge 31/08 Estoril (Portugal) Endurance 300km - Classes Carrera Cup e Sprint Challenge 12 e 13/09 Velocitta Classe Sprint Trophy 08 e 09/11 Interlagos Sprint - Classes Carrera Cup e Sprint Challenge (Etapa F1) 22/11 Interlagos Endurance 500km - Classes Carrera Cup e Sprint Challenge / Classe Sprint Trophy

As outras quatro etapas da temporada 2025 seguem inalteradas, com a próxima sendo a rodada dupla no Autódromo do Estoril, entre os dias 28 e 31 de agosto. Na quinta e na sexta serão realizadas as disputas válidas pelo campeonato Sprint, enquanto o sábado e domingo ficarão dedicadas à segunda prova Endurance do ano.

No Motorsport.com você acompanha a cobertura completa da temporada 2025 da Porsche Cup Brasil.

