Depois de conquistar um pódio na abertura da etapa Sprint da Porsche Cup em Estoril, Antonella Bassani não teve o mesmo desfecho na segunda corrida, disputada nesta sexta-feira (29). A piloto do carro #72 largou da sexta posição e rapidamente avançou para quinto ainda na primeira volta, mostrando competitividade logo no início.

Pouco depois, a prova foi neutralizada com a entrada do safety car. Na relargada, Antonella perdeu duas posições em uma disputa intensa, caindo para sétimo. Mesmo assim, manteve ritmo sólido e permaneceu na mesma colocação até uma nova intervenção do carro de segurança embaralhar o pelotão. Na relargada seguinte, na oitava volta, optou por ceder uma posição para evitar um incidente, sustentando-se firme no oitavo lugar.

Nas voltas finais, o desempenho ficou comprometido por problemas de câmbio que já vinham aparecendo desde o início da corrida. Na última volta, as falhas se agravaram e o carro #72 não conseguiu engatar nem a terceira nem a quinta marcha, obrigando Antonella a abandonar a disputa.

“Acredito que tivemos muitos problemas com o carro e, além disso, cometi um erro na relargada. Já vinha enfrentando uma falha na troca de marchas e, na última volta, o câmbio acabou escapando, sem conseguir engatar nem a terceira nem a quinta marcha. O que me restou foi abandonar. Agora é mudar a chave, porque, querendo ou não, foi uma etapa muito positiva. A cada prova que faço na Carrera Cup, venho evoluindo e ficando mais constante entre os da frente. Agora é focar na última etapa, no GP de Fórmula 1.”

Agora, a jovem catarinense de 19 anos já muda o foco para um desafio inédito na Stock Car. Escalada pela Mobil, Antonella vai acompanhar a equipe Full Time em Cascavel no próximo fim de semana e, em seguida, substituir Rubens Barrichello na etapa do Velocitta, marcada para os dias 26 a 28 de setembro.

