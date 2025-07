Neste domingo (29), a quarta etapa da Porsche Cup foi encerrada com a segunda corrida do final de semana no circuito de Algarve, em Portugal. A pilota Mobil™ Antonella Bassani garantiu o oitavo lugar na Carrera Cup, somando pontos importantes para o campeonato.

Em sua temporada de estreia na categoria profissional dos carros de competição mais produzidos do planeta, Antonella enfrentou também sua primeira experiência em uma pista portuguesa — um desafio de rápida adaptação e crescimento em um dos traçados mais exigentes da Europa.



Com o grid de largada definido pela inversão dos sete primeiros colocados da corrida de sábado, Antonella partiu da quarta posição. Após uma largada intensa e bastante disputada, perdeu uma posição e, para evitar incidentes nas voltas iniciais, a piloto do carro #72 adotou uma estratégia mais conservadora. Ao fim da segunda volta, já figurava em sétimo.



A prova foi marcada por múltiplas intervenções do safety car. Ainda assim, Antonella conseguiu avançar para a sexta colocação na volta 7, mantendo um ritmo constante e competitivo. No entanto, com a relargada final e vários pilotos partindo para o tudo ou nada, a catarinense acabou sendo superada por dois adversários e cruzou a linha de chegada em oitavo lugar, assegurando mais um resultado dentro do top 10.

“Essa corrida era aquela em que esperávamos andar mais na frente. Guardamos muito boost para usar, mas com tantos safety cars acabei acionando nos momentos errados. Fui mais conservadora e percebo que preciso ser mais agressiva na Carrera Cup".

"Aos poucos estou entendendo melhor o ritmo da categoria e essa prova foi de muito aprendizado — foi uma das primeiras em que andei constantemente entre os primeiros. Com certeza, em Estoril vai ser ainda melhor. Agora é focar nas próximas corridas. Estou mais confiante e feliz com a minha evolução".

Agora, o próximo desafio de Antonella será novamente em Algarve, entre os dias 4 e 7 de julho, para a estreia da temporada 2025 do campeonato Endurance da Porsche Cup.

