Porsche Cup bate recorde com 78 pilotos confirmados para abertura da temporada

Depois de uma temporada de gala para celebrar seu vigésimo aniversário em 2025, a Porsche Cup inaugura o calendário de 2026 com um novo recorde. Estão confirmados 78 competidores para a abertura da temporada em Interlagos, nos próximos dias 28 de fevereiro e 1º de março.

A marca supera em cinco o recorde anterior, estabelecido em abril de 2025, justamente na etapa que celebrou o aniversário de 20 anos do evento dos carros de competição mais produzidos no planeta.

A jornada inaugural de 2026 terá cinco corridas ao todo. As classes Carrera e Challenge realizam provas no sábado e no domingo (com inversão de grid) enquanto a Trophy terá sua prova única abrindo a programação domingo.

O grid mais cheio para a primeira etapa é o da Carrera, com 37 pilotos inscritos para acelerar os carros 911 Cup da geração 992. A Challenge tem 21 confirmados, enquanto a Trophy mandará para pista 20 competidores.

Junto com a divulgação da lista de inscritos para a primeira etapa, estão anunciadas as subcategorias de cada competidor, sendo que agora a Trophy também passa a dividir seu grid nas divisões geral, Sport e Rookie.

O cronograma da etapa inaugural segue o formato consagrado nas últimas temporadas, com treinos livres e opcionais na sexta-feira. No sábado pela manhã a Carrera e a Challenge realizam suas tomadas de tempo e, no início da tarde, disputam as primeiras corridas. A programação é encerrada com a classificação da Trophy. No domingo a pista é aberta com a prova da Trophy e depois acontecem as corridas com grid invertido da Carrera e da Challenge.

O pacote de transmissão será posteriormente detalhado, mas é certo que todas as atividades do fim de semana serão exibidas ao vivo pelos canais oficiais digitais da Porsche Cup.

Porsche Cup C6 Bank - lista de inscritos (*)

Carrera

#7. Miguel Paludo

#8. Alceu Feldmann Neto

#10. Thiago Vivacqua

#17. Marcos Regadas

#21. Miguel Mariotti

#70. Lucas Salles

#72. Antonella Bassani

#117. Pietro Fantin

#118. Matheus Comparatto

#544. Marçal Muller

#1. Alceu Feldmann (S)

#2. Silvio Morestoni (S)

#3. Cristian Mohr (S)

#14. Carlos Campos (S)

#22. Raijan Mascarello (S)

#23. Leonardo Herrmann (S)

#27. Josimar Junior (S)

#29. Rodrigo Mello (S)

#31. Sebá Malucelli (S)

#51. Israel Salmen (S)

#67. Gustavo Zanon (S)

#77. Francisco Horta (S)

#80. Rouman Ziemkiewicz (S)

#888. Lineu Pires (S)

#9. Edu Guedes (R)

#12. Marco Pisani (R)

#15. Leonardo Sanchez (R)

#19. Pipo Massa (R)

#25. Paulo Sousa (R)

#33. Bruno Campos (R)

#37. Rafa Brocchi (R)

#39.Luiz Souza (R)

#44. Andre Gaidzinski (R)

#45. Jose Moura Neto (R)

#71. SangHo Kim (R)

#83. Marco Billi (R)

#99. Wagner Pontes (R)

Challenge

#21. Daniel Neumann

#22. Caio Castro

#66. Sadak Leite

#82. Gerson Campos

#134. Will Cesar

#1. Pedro Mac Dowell (S)

#10. Nicholas Garfinkel (S)

#15. Marco Mascari (S)

#98. Cecilia Rabelo (S)

#3. Gabriel Guper (R)

#4. Charles Gruenberg (R)

#7. Adriano Valverde (R)

#11. Emilio Moreira (R)

#18. Ricardo Zylberman (R)

#23. Lucas Castellani (R)

#58. Claudio Simão (R)

#91. Dilson Peres Jr (R)

#100. Raphael Bernardes (R)

#222. Eldo Umbelino (R)

#331. Neto Heil (R)

#777. Marcelo Bentivoglio (R)

Trophy

#1. Gustavo Costa

#22. Heverton Cardoso

#51. Rodrigo Arruy

#72. Sergio Laurentys

#88. Alex Fonseca

#121. Denis Ferrer

#911. Paulo Muzy

#5. Guilherme Figueiredo (S)

#11. Paulo Reales (S)

#0. Vinicius Motta (R)

#10. Alexandre Assolini (R)

#12. Davi Cordeiro (R)

#18. Alexandre Azevedo (R)

#27. Nilson Jocionis (R)

#29. Manu Herrmann (R)

#30. Marcelo Kairis (R)

#35. Cuca Rocha (R)

#77. João Guerra (R)

#78. Neylson Almeida (R)

#157. Cylmar Fortes (R)

S: Sport

R: Rookie

Mercedes realmente FAVORITA? RBR ESCONDENDO o jogo? Ferrari SONHANDO? TUDO sobre testes FINAIS da F1

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!