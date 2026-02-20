Pular para o conteúdo principal

Porsche Cup

Porsche Cup bate recorde com 78 pilotos confirmados para abertura da temporada

Carrera tem 37 inscritos, Challenge tem 21 e Trophy 20 para o fim de semana em Interlagos

Editado:
Porsche-Cup-Portimao-Rafael-Gagliano-12384

Pilotos no grid em Portimão

Foto de: Rafael Gagliano

Depois de uma temporada de gala para celebrar seu vigésimo aniversário em 2025, a Porsche Cup inaugura o calendário de 2026 com um novo recorde. Estão confirmados 78 competidores para a abertura da temporada em Interlagos, nos próximos dias 28 de fevereiro e 1º de março.

Leia também:

A marca supera em cinco o recorde anterior, estabelecido em abril de 2025, justamente na etapa que celebrou o aniversário de 20 anos do evento dos carros de competição mais produzidos no planeta.

A jornada inaugural de 2026 terá cinco corridas ao todo. As classes Carrera e Challenge realizam provas no sábado e no domingo (com inversão de grid) enquanto a Trophy terá sua prova única abrindo a programação domingo.

O grid mais cheio para a primeira etapa é o da Carrera, com 37 pilotos inscritos para acelerar os carros 911 Cup da geração 992. A Challenge tem 21 confirmados, enquanto a Trophy mandará para pista 20 competidores.

Junto com a divulgação da lista de inscritos para a primeira etapa, estão anunciadas as subcategorias de cada competidor, sendo que agora a Trophy também passa a dividir seu grid nas divisões geral, Sport e Rookie.

O cronograma da etapa inaugural segue o formato consagrado nas últimas temporadas, com treinos livres e opcionais na sexta-feira. No sábado pela manhã a Carrera e a Challenge realizam suas tomadas de tempo e, no início da tarde, disputam as primeiras corridas. A programação é encerrada com a classificação da Trophy. No domingo a pista é aberta com a prova da Trophy e depois acontecem as corridas com grid invertido da Carrera e da Challenge.

O pacote de transmissão será posteriormente detalhado, mas é certo que todas as atividades do fim de semana serão exibidas ao vivo pelos canais oficiais digitais da Porsche Cup.

Porsche Cup C6 Bank - lista de inscritos (*)
Carrera
#7. Miguel Paludo
#8. Alceu Feldmann Neto
#10. Thiago Vivacqua
#17. Marcos Regadas
#21. Miguel Mariotti
#70. Lucas Salles
#72. Antonella Bassani
#117. Pietro Fantin
#118. Matheus Comparatto
#544. Marçal Muller
#1. Alceu Feldmann (S)
#2. Silvio Morestoni (S)
#3. Cristian Mohr (S)
#14. Carlos Campos (S)
#22. Raijan Mascarello (S)
#23. Leonardo Herrmann (S)
#27. Josimar Junior (S)
#29. Rodrigo Mello (S)
#31. Sebá Malucelli (S)
#51. Israel Salmen (S)
#67. Gustavo Zanon (S)
#77. Francisco Horta (S)
#80. Rouman Ziemkiewicz (S)
#888. Lineu Pires (S)
#9. Edu Guedes (R)
#12. Marco Pisani (R)
#15. Leonardo Sanchez (R)
#19. Pipo Massa (R)
#25. Paulo Sousa (R)
#33. Bruno Campos (R)
#37. Rafa Brocchi (R)
#39.Luiz Souza (R)
#44. Andre Gaidzinski (R)
#45. Jose Moura Neto (R)
#71. SangHo Kim (R)
#83. Marco Billi (R)
#99. Wagner Pontes (R)

Challenge
#21. Daniel Neumann
#22. Caio Castro
#66. Sadak Leite
#82. Gerson Campos
#134. Will Cesar
#1. Pedro Mac Dowell (S)
#10. Nicholas Garfinkel (S)
#15. Marco Mascari (S)
#98. Cecilia Rabelo (S)
#3. Gabriel Guper (R)
#4. Charles Gruenberg (R)
#7. Adriano Valverde (R)
#11. Emilio Moreira (R)
#18. Ricardo Zylberman (R)
#23. Lucas Castellani (R)
#58. Claudio Simão (R)
#91. Dilson Peres Jr (R)
#100. Raphael Bernardes (R)
#222. Eldo Umbelino (R)
#331. Neto Heil (R)
#777. Marcelo Bentivoglio (R)

Trophy
#1. Gustavo Costa
#22. Heverton Cardoso
#51. Rodrigo Arruy
#72. Sergio Laurentys
#88. Alex Fonseca
#121. Denis Ferrer
#911. Paulo Muzy
#5. Guilherme Figueiredo (S)
#11. Paulo Reales (S)
#0. Vinicius Motta (R)
#10. Alexandre Assolini (R)
#12. Davi Cordeiro (R)
#18. Alexandre Azevedo (R)
#27. Nilson Jocionis (R)
#29. Manu Herrmann (R)
#30. Marcelo Kairis (R)
#35. Cuca Rocha (R)
#77. João Guerra (R)
#78. Neylson Almeida (R)
#157. Cylmar Fortes (R)

S: Sport
R: Rookie 

