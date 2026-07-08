Porsche Cup Brasil abre campeonato de Endurance no Algarve com 74 pilotos; confira duplas
Grid da corrida de 300 km tem 27 carros da Carrera e 10 da Challenge em Portugal
Foto de: Fernanda Freixosa
Com um grid repleto dos principais talentos da Porsche Cup Brasil e convidados internacionais de trajetória internacional, o campeonato de endurance dos carros de corrida mais produzidos no mundo tem sua etapa inaugural neste domingo no Algarve. O grid da corrida de 300 km tem 74 pilotos inscritos, alguns deles com títulos mundiais e passagens de destaque por outras grandes categorias internacionais.
Esta é a primeira das três etapas de corridas de longa duração do calendário, cujo encerramento acontece em Interlagos no mês de novembro com uma prova de 500 km.
No melhor estilo das grandes corridas internacionais de endurance, a prova terá simultaneamente na pista os 27 carros da Carrera e dos dez inscritos na Challenge. A definição da estratégia de paradas nos pits para revezamento dos competidores, o gerenciamento do Boost nos carros da geração 992 e a negociação de ultrapassagens com os carros mais lentos são alguns dos ingredientes com os quais as tripulações têm que lidar na corrida.
Para definição do grid de largada, no sábado, os dois integrantes das tripulações aceleram na pista do Algarve em sessões separadas. Após todos cumprirem suas voltas, são apuradas as médias das melhores voltas de cada piloto para estabelecer a ordem da largada.
À exceção de Jeff Giassi e Pietro Fantin, todos os pilotos posicionados entre os 20 melhores do campeonato da Carrera Cup estão confirmados no grid da primeira corrida de endurance do calendário.
O carro #544, do líder do campeonato, Marçal Muller, é o atual campeão do evento, em conquista compartilhada com Felipe Fraga em 2025. Neste ano ele recebe o vice-campeão da Stock Car Gaetano di Mauro como parceiro.
A corrida deste domingo também terá como atrativo a estreia da dupla formada por Pipo e Felipe Massa no Porsche #19. É a única dupla de pai e filho inscrita na prova.
Felipe não é o único competidor do grid com passagem pela F1. Os campeões mundiais da FE Nelson Piquet Jr e Lucas di Grassi também aceleram no Algarve, respectivamente em dupla com Rouman Ziemkiewicz e Werner Neugebauer. Entre os brasileiros com presença em eventos internacionais, a corrida tem ainda Felipe Drugovich, que pela primeira vez acelera na Porsche Cup Brasil, em dupla com Marcos Regadas.
A ação na pista começa nesta quinta-feira com os treinos extras.
Como nos últimos anos, o campeonato de endurance tem corridas divididas em dois segmentos, com o primeiro pagando pontos para todos os carros que tiverem realizado as paradas válidas. O regulamento particular da prova, a ser anunciado, reportará as janelas de paradas mandatórias. Serão necessários três pit-stops para troca de pilotos, competindo às equipes estabelecer quem larga e quem finaliza a corrida.
A prova deste domingo tem transmissão ao vivo pelos canais digitais oficiais da Porsche Cup.
Lista de inscritos
Carrera
#7. Miguel Paludo e Alan Hellmeister
#8. Alceu Feldmann Neto e Gabriel Casagrande
#17. Marcos Regadas e Felipe Drugovich
#21. Miguel Mariotti e Rafael Martins
#37. Werner Neugebauer e Lucas di Grassi
#70. Lucas Salles e Rafael Suzuki
#118. Matheus Comparatto e Felipe Baptista
#544. Marçal Muller e Gaetano di Mauro
#2. Silvio Morestoni e Matheus Machado (S)
#14. Carlos Campos e Thiago Vivacqua (S)
#23. Leonardo Herrmann e Cesar Ramos (S)
#27. Josimar Junior e Sergio Ramalho (S)
#29. Rodrigo Mello e Pedro Boesel (S)
#31. Sebá Malucelli e Marcos Gomes (S)
#51. Israel Salmen e Gustavo Zanon (S)
#77. Francisco Horta e William Freire (S)
#80. Rouman Ziemkiwicz e Nelson Piquet Jr (S)
#888. Lineu Pires e Beto Gresse (S)
#12. Marco Pisani e Renan Guerra (R)
#15. Leonardo Sanchez e Diego Nunes (R)
#19. Pipo Massa e Felipe Massa (R)
#25. Paulo Sousa e Dylan Pereira (R)
#33. Bruno Campos e Nicolas Costa (R)
#38. Eric Santos e Gabriel Robe (R)
#29. Luiz Souza e Bruno Bonifacio (R)
#45. Jose Moura Neto e Matheus Iorio (R)
#99. Wagner Pontes e Antonella Bassani (R)
Challenge
#22. Caio Castro e Danilo Dirani
#66. Sadak Leite e Fabio Carbone
#10. Nicholas Garfinkel e Victor Tieri (S)
#11. Paulo Reales e Yuri Alves (R)
#26. Lucas Castellani e Raphael Abbate (R)
#78. Enrico Pedrosa e Luiz Landi (R)
#91. Dilson Peres Jr e Marco Cozzi (R)
#100. Raphael Bernardes e Giuliano Raucci (R)
#222. Eldo Umbelino e Marcelo Henriques (R)
#311. Victor Mahle e Witold Ramasauskas (R)
(S) Sport
(R) Rookie
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