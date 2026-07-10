Porsche Cup Brasil abre etapa de Endurance com 10 carros no mesmo segundo no Algarve

Nesta sexta-feira (10), a Porsche Cup Brasil abriu as atividades da primeira etapa do campeonato endurance, no Algarve. Os 74 pilotos inscritos realizaram os treinos oficiais no autódromo português com Paulo Sousa e Dylan Pereira encerrando o dia na primeira posição.

A corrida que abre a temporada de provas de longa duração da categoria dos carros de corrida mais produzidos do planeta terá 300 quilômetros e conta com pilotos vencedores de títulos mundiais e passagens de destaques por categorias internacionais.

A prova no Algarve é a primeira das três etapas que compõe o campeonato de provas longas da categoria, cujo encerramento acontece com uma prova de 500 quilômetros, em Interlagos, no mês de novembro.

No primeiro treino oficial opcional, Paulo Sousa e Dylan Pereira completaram 12 voltas e terminaram na primeira posição geral da Carrera com a marca de 1min47s503, a dupla do carro #25 colocou uma vantagem de apenas 0.039s para José Moura Neto e Matheus Iorio, com Carlos Campos e Thiago Vivacqua completando o grupo dos três primeiros colocados. Na Challenge, Sadak Leite e Fabio Carbone terminaram na primeira posição.

No segundo treino oficial opcional da Carrera, Paulo Sousa e Dylan Pereira percorreram mais 12 voltas pelos 4.653 metros do autódromo do Algarve e com a marca de 1min47s298 encerraram o primeiro dia de atividades da Porsche Cup Brasil na primeira posição.

Josimar Junior e Sergio Ramalho fizeram a segunda melhor marca, seguidos por Bruno Campos e Nicolas Costa. Na classe Challenge, novamente Leite e Carbone cravaram a melhor marca da sessão.

No melhor estilo das grandes corridas internacionais de endurance, a prova terá simultaneamente na pista os 27 carros da Carrera e dos dez inscritos na Challenge. A definição da estratégia de paradas nos pits para revezamento dos competidores, o gerenciamento do Boost nos carros da geração 992 e a negociação de ultrapassagens com os carros mais lentos são alguns dos ingredientes com os quais as tripulações têm que lidar na corrida.

O grid de largada será definido neste sábado através da média da melhor volta de cada piloto da dupla. As sessões serão separadas para que cada formação possa aproveitar ao máximo o tempo em pista para registrar os tempos.

Atual campeão do evento em conquista compartilhada com Felipe Fraga, Marçal Muller segue no grid do campeonato Endurance, mas desta vez recebe no carro #544 o vice-campeão da Stock Car Gaetano di Mauro. A corrida deste domingo também terá como atrativo a estreia da dupla formada por Pipo e Felipe Massa no Porsche #19, única dupla de pai e filho inscrita na prova.

Além do ex-Fórmula 1 Felipe Massa, os campeões mundiais da Fórmula E Nelson Piquet Jr e Lucas di Grassi e que também competiram na Fórmula 1 disputam a etapa do Algarve. Felipe Drugovich, campeão da Fórmula 2 em 2022, acelera pela primeira vez na Porsche Cup Brasil, em dupla com Marcos Regadas.

Como nos últimos anos, o campeonato de endurance tem corridas divididas em dois segmentos, com o primeiro pagando pontos para todos os carros que tiverem realizado as paradas válidas. O regulamento particular da prova, a ser anunciado, reportará as janelas de paradas mandatórias.

Serão necessários três pit-stops para troca de pilotos, competindo às equipes estabelecer quem larga e quem finaliza a corrida.

A prova deste domingo tem transmissão ao vivo pelo canal do Motorsport.com no YouTube.

O que os pilotos disseram?

"É meu terceiro ano com o Rouman, vencemos no primeiro ano e ficamos perto do título no ano passado. Estou tentando vencer meu terceiro campeonato aqui na Porsche. Pena que são só três corridas, então se você for mal em uma corrida, já perdeu um terço do campeonato. Tem que andar muito bem nas três provas. Conheço o Rouman muito bem, então a dinâmica funciona bem. Vamos para a briga e ver se consigo meu terceiro campeonato".

Nelson Piquet Jr.

"Muito feliz de voltar à Porsche Cup, depois de vários anos só acompanhando de longe. Também é legal voltar aqui para Portimão, onde não corro desde quando estive na F2 em 2009 e não lembrava nada da pista, foi muito bom dar algumas voltas. Esse carro novo da Porsche está muito legal, bom de guiar e você acha os limites com segurança. Estou satisfeito com esse primeiro treino e vamos fazer o melhor para ver o que acontece".

Lucas Di Grassi

"É muito legal estar de volta. Corri por oito anos aqui e voltar pro campeonato e rever todo mundo é bem especial. Uma oportunidade muito bacana junto do Lucas. Estamos aqui, vamos se divertir e relembrar um pouco como é o carro. É uma pista nova para mim, achei bem legal e desafiadora. Agora vamos trabalhar para o final de semana".

Werner Neugebauer

"Primeira vez aqui pra mim na Porsche Carrera Cup do Brasil, então estou muito contente de estar aqui. Ainda mais andando aqui em Portugal, onde meus pais nasceram. Faz tempo que queria uma corrida aqui neste campeonato e agora tive a oportunidade, então estou bem contente. Depois desse primeiro treino, sinto que o carro está bom. Já temos uma boa posição como meta e vamos tentar de tudo para vencer a corrida de resistência".

Dylan Pereira

"Estou muito feliz por correr com meu pai aqui. É uma oportunidade que poucas pessoas podem ter, ainda mais sendo alguém do nível profissional que o meu pai teve. Tenho certeza que vou aprender muita coisa. Estamos trabalhando para melhorar o carro e ter os resultados bons no quali e na corrida".

Pipo Massa

"A primeira impressão é positiva, principalmente por poder andar junto do meu filho. O mais importante é eu pegar o jeito do carro, já que não conheço. A pista também é nova para mim, então tenho que me acostumar com os dois para estar 100% pronto para a classificação e a corrida".

Felipe Massa

Lista de inscritos - Porsche Cup Brasil - Endurance 1 - Algarve(*)

Carrera

#7. Miguel Paludo e Alan Hellmeister

#8. Alceu Feldmann Neto e Gabriel Casagrande

#17. Marcos Regadas e Felipe Drugovich

#21. Miguel Mariotti e Rafael Martins

#37. Werner Neugebauer e Lucas di Grassi

#70. Lucas Salles e Rafael Suzuki

#118. Matheus Comparatto e Felipe Baptista

#544. Marçal Muller e Gaetano di Mauro

#2. Silvio Morestoni e Matheus Machado (S)

#14. Carlos Campos e Thiago Vivacqua (S)

#23. Leonardo Herrmann e Cesar Ramos (S)

#27. Josimar Junior e Sergio Ramalho (S)

#29. Rodrigo Mello e Pedro Boesel (S)

#31. Sebá Malucelli e Marcos Gomes (S)

#51. Israel Salmen e Gustavo Zanon (S)

#77. Francisco Horta e William Freire (S)

#80. Rouman Ziemkiwicz e Nelson Piquet Jr (S)

#888. Lineu Pires e Beto Gresse (S)

#12. Marco Pisani e Renan Guerra (R)

#15. Leonardo Sanchez e Diego Nunes (R)

#19. Pipo Massa e Felipe Massa (R)

#25. Paulo Sousa e Dylan Pereira (R)

#33. Bruno Campos e Nicolas Costa (R)

#38. Eric Santos e Gabriel Robe (R)

#29. Luiz Souza e Bruno Bonifacio (R)

#45. Jose Moura Neto e Matheus Iorio (R)

#99. Wagner Pontes e Antonella Bassani (R)

Challenge

#22. Caio Castro e Danilo Dirani

#66. Sadak Leite e Fabio Carbone

#10. Nicholas Garfinkel e Victor Tieri (S)

#11. Paulo Reales e Yuri Alves (R)

#26. Lucas Castellani e Raphael Abbate (R)

#78. Enrico Pedrosa e Luiz Landi (R)

#91. Dilson Peres Jr e Marco Cozzi (R)

#100. Raphael Bernardes e Giuliano Raucci (R)

#222. Eldo Umbelino e Marcelo Henriques (R)

#311. Victor Mahle e Witold Ramasauskas (R)

(S) Sport

(R) Rookie

*Atualizada em 07/07

DESTINO de VERSTAPPEN em 2027, LAMBANÇA com SAFETY CAR na INGLATERRA, BORTOLETO e + | TIAGO MENDONÇA

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