Porsche Cup Brasil acelera no Algarve com 57 carros

Depois de uma etapa inédita em Le Mans, a turnê europeia da Porsche Cup Brasil prossegue neste fim de semana em mais uma pista emblemática. O palco da quinta etapa do calendário é o Autódromo Internacional Algarve, instalação que já recebeu dois GPs de F1 e está designada para mais uma vez acomodar a categoria rainha com o GP de Portugal nas temporadas 2027 e 2028.

Serão nada menos que 57 Porsches em ação a partir de quinta-feira, com os primeiros treinos para a etapa. As listas de inscritos apresentam 36 competidores na Carrera Cup e 21 na Challenge, que volta a realizar uma etapa após hiato de três meses.

Até hoje a Porsche Cup Brasil já promoveu 13 corridas no Algarve, válidas tanto pelo campeonato de corridas curtas quanto pelo certame de Endurance, com provas de 300km como a que será realizada no próximo dia 12.

O traçado é tradicionalmente referido pelos pilotos como uma “montanha-russa”, em virtude de sua variação de altimetria. Ele combina curvas de caráter variados, o que representa um desafio adicional tanto para o ajuste dos carros quanto para pilotagem. Apenas um piloto entre os 57 inscritos na etapa venceu mais de uma vez no Algarve, o titular do #544, Marçal Muller, que soma dois triunfos.



Ele liderou o campeonato depois de cravar a pole e vencer as duas corridas de sábado em Interlagos e Mogi Guaçu e tinha 100% de pódios até a corrida final em Le Mans, quando foi forçado a retirar o carro após furo no radiador provocado por um contato na barreira de pneus. O abandono deixou a porta aberta para Jeff Giassi, também vencedor de duas provas na temporada, assumir a liderança na tabela de classificação. O catarinense do carro #97 acumula 124 pontos após seis das 12 corridas de sprint da temporada, com vantagem de sete sobre Muller.



Em terceiro na classificação da Carrera aparece Miguel Paludo, com 111. Dono de dez títulos na Porsche Cup Brasil, ele se isolou em Le Mans como o piloto com o maior número de pódios nos 21 anos de história da categoria, tendo levado troféus para casa em 165 ocasiões.



Aparecem na tabela de classificação a seguir, muito próximos, Thiago Vivacqua (95 pontos), Lucas Salles (93) e Antonella Bassani (92).

Pela Carrera Sport a liderança é de Lineu Pires com o Porsche #888. Ele foi cerebral em Le Mans, vendo o antigo primeiro colocado Israel Salmen gastar a maioria de seus boosts na primeira corrida e deu o bote no final, gabaritando a etapa na divisão. Outro que garantiu 100% dos pontos em jogo em seu subcampeonato foi o caçula do grid, Pipo Massa. Em Le Mans, além das duas vitórias na Carrera Rookie, ele fez pódios no geral nas duas corridas.

A classe Challenge promove sua terceira etapa do calendário, depois de um domínio fora do usual de dois pilotos nas duas primeiras corridas. Líder do campeonato com 92 pontos, Gerson Campos ganhou as duas corridas na abertura em Interlagos. Na segunda, no Velocitta, foi a vez de Enrico Pedrosa vencer no sábado e no domingo. O resultado catapultou o piloto do Porsche #78, que estreava em Mogi Guaçu, a quinto no campeonato, com a soma de 53 tentos. Will Cesar (74), Cecilia Rabelo (73) e Daniel Neumann (70), nesta ordem, completam o top 5.

A ação de pista no Algarve começa nesta quinta-feira, com treinos opcionais. A sexta contém mais sessões livres, com o sábado dedicado aos classificatórios e às corridas 1 da Carrera e da Challenge. O domingo terá as provas do grid invertido, cuja ordem é determinada por sorteio entre os número 6, 7 ou 8, realizado pelo vencedor da primeira bateria após a cerimônia oficial de pódio. As provas têm transmissão ao vivo pelos canais digitais oficiais da Porsche Cup Brasil C6 Bank, bem como pela Bandsports e Band.

Lista de inscritos (*)



Carrera

#7. Miguel Paludo

#10. Thiago Vivacqua

#17. Marcos Regadas

#21. Miguel Mariotti

#70. Lucas Salles

#72. Antonella Bassani

#97. Jeff Giassi

#117. Pietro Fantin

#118. Matheus Comparatto

#544. Marçal Muller

#2. Silvio Morestoni (S)

#3. Cristian Mohr (S)

#14. Carlos Campos (S)

#22. Raijan Mascarello (S)

#23. Leonardo Herrmann (S)

#27. Josimar Junior (S)

#29. Rodrigo Mello (S)

#31. Seba Malucelli (S)

#51. Israel Salmen (S)

#56. Peter Ferter (S)

#77. Francisco Horta (S)

#80. Rouman Ziemkiewicz (S)

#888. Lineu Pires (S)

#9. Edu Guedes (R)

#11. Flavio Sampaio (R)

#12. Marco Pisani (R)

#15. Leonardo Sanchez (R)

#19. Pipo Massa (R)

#25. Paulo Sousa (R)

#33. Bruno Campos (R)

#39. Luiz Souza (R)

#44. Andre Gaidzinski (R)

#45. Jose Moura Neto (R)

#71. SangHo Kim (R)

#83. Marco Billi (R)

#99. Wagner Pontes (R)



Challenge

#21. Daniel Neumann

#22. Caio Castro

#66. Sadak Leite

#82. Gerson Campos

#134. Will Cesar

#3. Gabriel Guper (S)

#10. Nicholas Garfinkel (S)

#15. Marco Mascari (S)

#78. Enrico Pedrosa (S)

#98. Cecilia Rabelo (S)

#331. Neto Heil (S)

#4. Charles Gruenberg (R)

#7. Adriano Valverde (R)

#16. Gabriel Cestari (R)

#18. Ricardo Zylbermann (R)

#23. Lucas Castellani (R)

#91. Dilson Peres Jr (R)

#100. Raphael Bernardes (R)

#121. Denis Ferrer (R)

#222. Eldo Umbelino (R)

#777. Marcelo Bentivoglio (R)

(S) Sport

(R) Rookie

(*)Atualizada em 29 de junho





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