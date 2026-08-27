Porsche Cup Brasil C6 Bank recebe a F4 Brasil em Interlagos
Principal categoria de monopostos do País terá etapa realizada de 4 a 6 de setembro em Interlagos
Foto de: Lucas Miranda
Com mudanças nos calendários de várias categorias nacionais impostas por motivos diversos e a necessidade de a Bradesco Fórmula 4 Brasil correr em pistas com certificação FIA, tais como o palco da próxima etapa da temporada 2026 da Porsche Cup, os carros da principal categoria de monoposto brasileira serão recebidos para o fim de semana de ação no evento dos carros de corrida mais fabricados no mundo entre os dias 4 e 6 de setembro em Interlagos.
A modificação na agenda da Fórmula 4 acontece de comum acordo entre os promotores dos dois campeonatos e com anuência da Confederação Brasileira de Automobilismo.
A programação da etapa, que terá duas corridas da Carrera, duas da Challenge e uma da Trophy, além da rodada tripla da F4 Brasil, será posteriormente divulgada.
"Já compartilhamos autódromos com outras categorias internacionais e nacionais ao longo de nossas duas décadas de história", disse Dener Pires, promotor da Porsche Cup.
"Quando veio o pedido para tentar ajudar a F4 Brasil com a demanda por uma data em pista com certificação FIA, me prontifiquei a ajudar em prol do automobilismo brasileiro, como já havíamos feito, por exemplo, quando a F3 Brasil realizou corridas dentro do nosso evento e também com a própria Stock Car em 2012. Dou as boas-vindas às equipes e pilotos da F4 Brasil e desejo a todos uma boa etapa em Interlagos".
"O gesto da Porsche Cup em nos receber é um exemplo de como os profissionais do nosso esporte podem se unir para que todos cresçam", comentou Lincoln Oliveira, CEO do Grupo Veloci, detentor da Bradesco Fórmula 4 Brasil.
"É importante que nós, do automobilismo, nos apoiemos em prol não só das nossas categorias, mas também para o bem da nossa comunidade – que é uma das nossas responsabilidades. A Fórmula 4 Brasil segue as regras estabelecidas pela FIA para a categoria em todo o mundo. Uma delas é competir em pistas homologadas para receber a Fórmula 4. A Porsche está nos ajudando a cumprir esse objetivo. Estamos muito felizes e gratos em compartilhar a pista com eles".
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